Калуга, 10 октября, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Во время полевой практики в Лаосе студенты Института естествознания Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского открыли под руководством доцента Евгения Константинова новый вид растения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 октября в калужском университете.

Tksu.ru В горах Северного Лаоса (Peliosanthes hirsuta)

Растение получило название Пелиозантес щетинистый (Peliosanthes hirsuta). Пелиозантес был обнаружен калужанами в горах Северного Лаоса.

«Эталонный» образец вида (гербарный экземпляр) передан для хранения в крупнейший гербарий России — Ботанический сад Санкт-Петербурга. Там же специалистом по флоре Юго-Восточной Азии, профессором Леонидом Аверьяновым было сделано описание вида.

Отметим, студенты-биологи из Института естествознания КГУ им. К.Э. Циолковского ранее открыли два десятка новых для науки видов, среди которых один вид ящериц и три вида орхидей.

Как сообщало ИА REGNUM , осенняя полевая практика 2013 года студентов-биологов Института естествознания Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского завершилась открытием в мировой науке. Так, согласно заключению Зоологического института Российской академии наук в Санкт-Петербурге, в горных ручьях Северного Лаоса калужане обнаружили два новых вида лягушек. Один относится к роду Азиатских длинноногих чесночниц, другой — к роду Лептолалаксов.

Tksu.ru Наука еще не знала о существовании растения «Пелиозантес щетинистый» (Peliosanthes hirsuta)

Ранее орхидею, обнаруженную калужскими студентами-практикантами в декабре 2012 года в камбоджийском Национальном парке Пном Бокор, назвали именем доцента калужского университета Евгения Константинова — Bulbophyllum konstantinovii.