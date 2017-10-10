Париж, 10 октября, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Российские власти должны выплатить около €300 тыс. родственникам тех, кто погиб в 2000 году в чеченском поселке Новые Алды и прилегающих районах Грозного. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает 10 октября пресс-служба суда.

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Речь идет компенсации по искам 20 российских граждан — родных 21 человека, погибшего 5 февраля 2000 года в Новых Алдах и окрестностях чеченской столицы во время операции силовиков. В исках потерпевшие утверждали, что расследование обстоятельств смерти их родственников после ноября 2007 года не было проведено надлежащим образом.

Суд постановил, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. РФ должна выплатить истцам по €15 тыс. и компенсировать судебные издержки в размере €2,5 тыс. на человека.

В 2007 году ЕСПЧ выносил решение о выплате €170 тыс. пяти истцам, родственникам погибших в Новых Алдах. В поддержку обращений истцов выступили представители правозащитного центра «Мемориал» и Европейского центра защиты прав человека.

По данным «Мемориала», российские правоохранители убили 56 мирных жителей во время операции по зачистке поселка от боевиков. Правительство России считает участие силовиков в убийствах не доказанным.

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