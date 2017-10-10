Москва, 10 октября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Писатель, драматург и телеведущий Эдвард Радзинский призвал не пользоваться упрощёнными оценками и интерпретациями революционных событий столетней давности и помнить о том, какую роль сыграли в развитии драматических событий действия царской власти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 октября заявил писатель, драматург и телеведущий Эдвард Радзинский во время своего выступления в Совете Федерации.

Борис Кустодиев. Большевик. 1920

«Когда во имя политических, идеологических целей историю просят об услуге, и места, где государственный корабль потерпел кораблекрушение объявляются местами побед — история умирает. Остаётся хорошо знакомая нам политика, обращённая в прошлое», — заявил Радзинский.

«Есть сейчас такая очень утешительная формула, её постоянно повторяют в преддверии столетия Революции — революции задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ею мерзавцы и негодяи. Насчёт первого и последнего — может быть. Но количество революционеров немного больше. В революции революционером участвует очень часто власть», — подчеркнул он.

В ходе своего выступления писатель поделился собственным видением причин Февральской революции и отметил, что «революционный процесс» был начат почти за сто лет до 1917 года, впервые ознаменовавшись неудачным восстанием декабристов.

По мнению Радзинского, попытки российских властей пресечь необходимые для общества перемены, попытки укрепления общественного строя безусловным поощрением лояльности перед властью и искоренением недовольства репрессиями заложили основу для постепенной деградации самой же государственной системы.

«Всё кончилось «империей фасадов», как сказал современник, как повторил Герцен и повторит множество историков. Но за фасадами был чёрный двор, где было 90 тыс. бюрократов, и страной правила уже не аристократия, а бюрократия. С двумя законными детьми — взяткой и коррупцией», — указал писатель.

Однако ещё страшнее, когда перед лицом неизбежности перемен власти начинают проводить реформы, не имея решительности довести их до логического конца, считает Радзинский.

«Реформы начинать опасно, но останавливать их ещё опаснее. Не буду рассказывать, как была создана эта самая страшная террористическая организация — «Народная воля»… За это время (за время покушений террористов на жизнь царя — прим. ИА REGNUM ) будет множество повешенных, и будет этот страшный путь чистейших сердцем — они будут превращаться в убийц. Вспомним замечательное время Николая I и слова министра просвещения: «Я буду считать своей миссией выполненной, если детство России продлится ещё 50 лет», — указал писатель.

«Александра II учили, что людьми необразованными очень легко управлять. Но ещё легче этих необразованных превратить в мятежников. Так что заслугу образования, министра просвещения Уварова и Николая I в создании будущей «Народной воли» недооценить невозможно», — подчеркнул Радзинский.