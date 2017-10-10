Москва, 10 октября, 2017, 14:54 — ИА Регнум. После президентских выборов в России в 2018 году в отношениях между Россией и странами ЕС может наступить «потепление». В частности, об этом свидетельствует запланированная на май 2018 года встреча Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, пишет The Times.

Iuc-europe.dk Эммануэль Макрон

По мнению издания, это говорит об абсолютной уверенности в переизбрании Путина в марте 2018 года. Несмотря на то, что Путин еще даже не выставил на выборах свою кандидатуру.

Также авторы статьи считают, что после выборов есть высокая вероятность наступления оттепели в отношениях Евросоюза и РФ.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Макрон принял приглашение от Владимира Путина принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт в мае 2018 года.

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В Елисейском дворце подтвердили, что Макрон совершит официальный визит в Россию в первой половине 2018 года. Точные даты визита и город, в который прибудет президент Франции, будут определены позднее.

При этом личная встреча с Путиным как президентом РФ не подтверждалась официально. По словам Ушакова, не исключено, что Эммануэль Макрон может прибыть в Россию ещё до форума в Санкт-Петербурге.

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