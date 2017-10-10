Брюссель, 10 октября, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Евросоюз расширил санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, об этом 10 октября говорится в заявлении Совета ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Речь идет о введении секторальных санкций, наложенных резолюцией 2375 Совбеза ООН и принятой 11 сентября в ответ на очередные испытания ядерного оружия КНДР.

Согласно опубликованному документу, санкции включают в себя запрет на продажу Пхеньяну сжиженного природного газа, а также ограничивается экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов.

«Кроме того, страны-члены не будут выдавать разрешение на работу гражданам КНДР для въезда и работы на их территории, поскольку их доход может использоваться для поддержки незаконных ядерной и ракетной программ страны», — сообщили в Совете ЕС.

Напомним, ранее комиссия Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи запретила вход в порты судам, уличенным в транспортировке запрещенных товаров из КНДР.

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Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года за регулярные ракетные и ядерные испытания.