Москва, 10 октября, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что официальная Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, станет «уроком». Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью RT.

(сс)R4BIA.com Реджеп Эрдоган

«Это лишний данный урок, который показывает, что выстраивать какие-то долгосрочные отношения с Турцией очень тяжело, — сказал парламентарий. — Могут быть повороты во внешнеполитическом курсе при смене власти и даже при одном и том же президенте».

При этом Новиков добавил, что Турция никогда не была союзником России в вопросе по Крыму.

«Это надо просто учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики», — говорит первый зампред комитета Госдумы по международным делам.

Напомним, 9 октября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в Киеве, назвал вхождение Крыма в состав РФ «незаконной аннексией». По его словам, Анкара никогда не признавала и не признает полуостров российским.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в регионе 16 марта 2014 года. Более 96% участников плебисцита высказались за воссоединение региона с РФ.

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