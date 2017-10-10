Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 октября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. В Переславском районе Ярославской области 54-летний мужчина за неуплату алиментов получил наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов, однако не исполнял возложенные на него судом обязанности. За период с января по июнь 2017 года у него образовалась задолженность по уплате алиментов на содержание 14-летней дочери в размере более 40 тысяч рублей. Из-за этого Переславским районным судом была отменена условная мера наказания, и мужчина был отправлен в места лишения свободы.

Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин полагает, что четкие действия правоохранительной системы по отношению к алиментщикам сегодня необходимы.

«Непростая ситуация в экономике послужила причиной роста задолженности по алиментам, как следствие — нарушение прав детей в связи с нерадивым поведением родителей. Благодаря тесному взаимодействию службы судебных приставов и уполномоченного по правам ребенка были достигнуты немалые результаты. Выражаю особую благодарность главному судебному приставу Ярославской области за эффективное применение ограничительных и административных мер, в частности, таких как арест имущества, проверка бухгалтерии, ограничение специальных прав и выезда за границу, административный арест и общественные работы, а также привлечение к ответственности по ст. 157 УК РФ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Детский омбудсмен отметил также эффективность недавно созданного объединенного отдела по взысканию алиментов.