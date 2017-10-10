Москва, 10 октября, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Средняя заработная плата в Москве к концу 2017 года вырастет до 63 тыс. рублей, сказал руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов 10 октября, выступая на заседании городского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Чиновник отметил, что в номинальном выражении годовой рост заработной платы составит 7,8%. Он добавил, что по прогнозам властей Москвы, средняя заработная плата в столице в 2020 году составит 76 тыс. рублей.

Ефимов отметил, что прогноз роста заработной платы составлен на основе данных налоговых служб, а также пенсионного фонда.

По словам чиновника, рост валового регионального продукта Москвы (ВРП) составил 2%. В 2018 году ожидается рост ВРП на 2,1%.

По прогнозу властей Москвы, в 2018 году продолжится рост инвестиций в основной капитал: в 2018 году на 14%, в 2019 — на 20,5%, в 2020 — на 27,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2017 года министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков заявил, что к 1 сентября ожидается рост средней заработной платы врачей в Московской области до 88,6 тыс. рублей.