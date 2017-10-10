Серпухов, Московская область, 10 октября, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Сотрудники полиции пресекли незаконный оборот наркотиков на дискотеке в лесном массиве Серпуховского района Московской области, сообщила 10 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

fatbwoy Наркотики

По информации ведомства, на момент проверки правоохранительными органами в лесу находились более 300 граждан.

«В связи с признаками употребления наркотических средств более 20 человек направлены на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщила Волк.

Отмечается, что в ходе мероприятия полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства, галлюциногенные грибы и синтетические наркотики.

Кроме того, сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте психотропных веществ 27-летнего уроженца Химок. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В настоящий момент мужчина задержан.

Напомним, в середине июля сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в Подмосковье крупную подпольную нарколабораторию.