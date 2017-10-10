Петрозаводск, 10 октября, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия подвело итоги клещевого сезона, сообщает 10 октября корреспондент ИА REGNUM. В 2017 году в регионе специалисты выявили 32 случая заболевания клещевым энцефалитом и 48 заболевших клещевым боррелиозом. Среди детей и подростков зарегистрировано 4 и 5 случаев этих заболеваний соответственно.

makamuki0 Клещ

По сравнению с прошлогодними данными, уровень заболеваемости энцефалитом остался на прежнем уровне, а вот боррелиозом в Карелии стали болеть чаще в 1,6 раза. В позапрошлом году этот показатель был еще выше — 52 заболевших жителя.

В 2017 году на жителей республики клещи нападали во всех районах: к медикам обратились 4 339 человек, из них 892 ребенка.

Роспотребнадзор напоминает, что прививаться против энцефалита нужно начинать заранее, осенью. Первую прививку лучше делать прямо сейчас, после завершения сезона активности клещей. Вторую — в марте или апреле. Вакцинация способна реально защитить около 95% привитых. Кроме того, у прошедших вакцинацию людей болезнь протекает легче и с меньшими последствиями.

Чтобы сделать прививку, нужно обращаться в поликлинику по месту жительства, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.