Киев, 10 октября, 2017, 14:26 — ИА Регнум. На 11,5% снизилась добыча энергетического угля на Украине за первые восемь месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

bycfotografem Уголь

Согласно сообщению, на Украине за январь-август было добыто 26,175 млн тонн энергетического угля, 4,4 млн тонн из которого пришлось на государственные шахты. При этом на госпредприятиях добыча энергетического угля также сократилась на 16,4% за январь-август 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Читайте также: Первый американский балкер с антрацитом прибыл на Украину

За указанный период на Украине снизилась и добыча коксующегося угля марки «К» — на 10,1% до 3,978 млн тонн.

Напомним, в начале 2017 года Киев объявил полную транспортную блокаду Донбасса, лишив тем самым себя источника антрацитового угля. В результате Украина начала закупать антрацитовый уголь в США и ЮАР, который гораздо дороже, чем донбасский уголь.

Читайте также: В США отгрузили вторую партию антрацита для Украины