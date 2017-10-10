Липецк, 10 октября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Ученики и учителя более 30 школ в Липецке были эвакуированы после телефонных звонков о минировании зданий. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе региональной администрации.

Звонок

«Из-за звонков о якобы заложенных взрывных устройствах эвакуированы ученики и учителя 31 городской школы, — сказал источник. — В 7 из них уже проведена проверка, ничего подозрительного не обнаружено».

Кроме того, в Липецке были эвакуированы аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал, ряд торговых точек и гостехуниверситет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, волна телефонного терроризма отмечена в России с 11 сентября и продолжается до сих пор. В общей сложности из-за этих ложных сообщений были эвакуированы около двух тысяч зданий в 120 городах России.

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