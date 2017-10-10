Тегеран, 10 октября, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи предостерег 10 октября США от попыток подорвать Совместный всеобъемлющий план действий — подписанную в 2015 году сделку с Ираном, сославшись на то, что в результате от этого постают как международная репутация Вашингтона, так и режим ядерного нераспространения, сообщает Associated Press.

Mahmoud Hosseini Али Акбар Салехи

С таким заявлением Салехи выступил на международной конференции, посвященной усилению ядерной безопасности, в ходе которой он отметил, что недавние шаги Вашингтона негативно сказываются на соглашении.

По его словам, Иран не хочет разрыва соглашения, однако «на кону у всего международного сообщества стоит больше, чем у Ирана с его национальными интересами».

Заявление иранского чиновника связано с тем, что на этой неделе президента США Дональд Трамп, по некоторым данным, выступит с речь, в которой он заявит об отказе от сертификации соблюдения Исламской республики условий ядерного соглашения.

Также, как сообщается, глава Белого дома может принять постановление об отнесении Корпуса стражей исламской революции — элитных подразделенийвооруженных сил Ирана — в разряд террористической организации.