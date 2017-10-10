Киев, 10 октября, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Победа в футбольном матче над Хорватией открывал сборной Украины и ее фанатам «тернистый путь» в связи с поездкой в «стан врага» и «страну-агрессор». Об этом пишет 10 октября украинское издание «Страна.ua».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Напомним, 9 октября сборная Украины по футболу у себя дома проиграла в решающем матче за выход на ЧМ-2018 команде Хорватии со счетом 0:2.

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Украинские интернет-пользователи, пишет издание, выдвинули свои версии произошедшего. Некоторые считают это «хитрым планом» Киева по преднамеренному проигрышу игры для того, чтобы не пришлось ехать в Россию по естественным причинам.

«Это последнее «прощай» Российской империи», — иронизирует один из украинских блогеров, вспоминая любимую фразу президента Украины Петра Порошенко, которую он «практически применяет по любому поводу».

«Просто украинских футболистов попросили сильно не бить по мячу, чтобы не попасть по Театру на Подоле, открытому президентом», — выдвинул свою версию журналист Михаил Ткач.

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Некоторые в шутку назвали произошедшее «хорватским сценарием». Издание отмечает, что таким словосочетанием называют события в Хорватии 1995 года, когда хорватская армия «одним мощным ударом ликвидировала Сербскую Краину».

«Я уверен, что поражение от хорватов преподнесут обществу как хитрый план, специально придуманный для того, чтобы победоносно не поехать на чемпионат мира в Россию. «Хорватский сценарий», как он есть», — написал журналист Андрей Манчук.

«Зато туда поедет Исландия. Я в этом году видел, сколько спортивных арен и стадионов построено в этой маленькой стране с населением в целую Троещину. Хотя там нет маршей футбольных нацистов и прочих радостей нашего истинно-арийского духа», — добавил он.

По словам шоумена Александра Положинского, «план захвата Москвы под прикрытием участия в финале ЧМ провалился». Политолог Константин Бондаренко тоже шутит насчет «большого заговора» — теперь уже с участием «руки Москвы».

«А тут еще и президент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович едет с визитом в Москву 18 октября. И теперь скажите мне, что хорваты просто так у нас вчера выиграли в футбол. Это все — часть большого заговора против Украины!» — считает он.