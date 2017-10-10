Киев, 10 октября, 2017, 14:17 — ИА Регнум. На Украине предложили ограничить выезд в Россию государственным служащим, чиновникам и политикам, сообщает 10 октября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Согласно сообщению, новый законопроект «о временном ограничении прав граждан Украины на выезд с Украины в государство-агрессор» был внесен в Верховную раду депутатами от партии «Блок Петра Порошенко». По новому закону украинским госслужащим и политикам будет запрещено посещать в Россию, кроме работников дипломатических служб, а также будут разрешены выезды с целью срочной медпомощи или участия в похоронах близкого родственника.

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Действие закона напрямую распространяется на президента Украины, главу администрации президента Украины, членов Кабмина Украины, секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и других чиновников. Если чиновник нарушил закон, то он будет уволен с должности и будет обязан заплатить штраф.

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При этом отмечается, что если закон нарушит член правительства Украины, то Кабинет министров будет распускаться.

Напомним, ранее в службе безопасности Украины (СБУ) предложили запретить украинским чиновникам посещать Россию «с целью причинения вреда национальным интересам Украины», а в случае нарушения закона — возбуждать уголовное дело на чиновника.