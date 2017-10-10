Ханты-Мансийск, 10 октября, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Югра планирует жить экономно и в 2018 году. Окружной департамент финансов опубликовал проект основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Затянем

Согласно проекту, Югру ждут не лучшие времена — базовый вариант прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа на ближайшие три года построен на дефиците финансовых ресурсов по причине замедления мирового экономического роста и сохранения антироссийских санкций.

Напомним, бюджет Югры, в которой добывается 43% российской нефти, нефтедобыча составляет 81% валового регионального продукта, а это и налог организаций, и налог с доходов физических лиц, которые составляют львиную долю югорского бюджета. На 2017 год запланирован бюджет ХМАО в размере 178 млрд 090 млн рублей. Расходная часть должна быть не более 195 млрд 541 млн рублей. По состоянию на 6 октября 2017 года в бюджет автономного округа поступило доходов в сумме 126,8 млрд рублей, расходы составили 132,1 млрд рублей. Округ держится в рамках и не транжирит деньги попусту. Но впереди югорскую казну ждут нелегкие времена.

На 2018 год планируется доходная часть бюджета 176,4 млрд рублей, расходная — 199 млрд рублей. Доходы уменьшатся, расходы увеличатся, как и дефицитный разрыв. Директор департамента финансов правительства ХМАО Вера Дюдина пояснила парламентариям думы ХМАО, что ситуация с доходной частью бюджета будет напряженной и в дальнейшем — округ ждет упадок добычи нефти: в 2017 году будет добыто 230 млн тонн, 2018 году — 224,1 млн тонн нефти, в 2019 году — 218,8 млн тонн, в 2020 году — 215 млн тонн. Дюдина отметила, что падение добычи нефти в Югре началось в 2010 году, и тогда она составила 266 млн тонн. С тех пор в округе не прекращается работа по диверсификации экономики.

Пока на федеральном уровне решается вопрос о введении налога на добавленный доход (НДД в отличие от налога на добычу полезных ископаемых будет взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку — прим. ИА REGNUM ), в Югре думают, как сократить региональные налоговые льготы. Послабления коснутся лишь инвесторов в экономику региона и разработчиков месторождений Баженовской свиты. Что касается региональных льгот по налогообложению других сфер деятельности, то их предлагается пересмотреть, сократить и до 2020 года заморозить принятие новых налоговых льгот.

Стимулировать промышленность на развитие предлагается заключением специального инвестиционного контракта (СПИК) между регионом и инвестором, по которому будет снижение ставки по налогу на прибыль организаций на срок действия СПИК, но не более десяти лет. Поддержку получат с 2018 года региональные некоммерческие организации (НКО), которые предоставляют социальные услуги населению, снижением до 1% ставки налога на доходы, применяемой по упрощенной системе налогообложения.

Сертификаты дошкольника и дополнительного образования призваны навести порядок и учет в сфере предоставления услуг юным жителям округа. В лекарственном обеспечении продолжится сокращение доли импортных лекарств заменой их на отечественные, более дешевые аналоги. В обязательном медицинском страховании актуализируют персонифицированный учет. В сфере коммунального хозяйства и благоустройства делается ставка на привлечение долгосрочных частных инвестиций: сфера ЖКХ планомерно сбрасывается с плеч регионального бюджета.

В дорожном строительстве в трехлетней перспективе 2018−2020 годов бюджетные деньги в первую очередь будут направляться на содержание сети автомобильных дорог и зимних переправ. Строиться будут лишь «переходящие объекты с высокой степенью готовности в целях скорейшего завершения» во исполнение поручения президента РФ по увеличению до 2022 года объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог в два раза по сравнению с периодом 2003−2012 годов.

На 4% (прогнозный уровень инфляции — ИА REGNUM ) будет повышена заработная плата бюджетникам, не попадающим под майские указы президента. Сложно сказать, ждать ли повышения зарплаты госслужащим. За последний год число чиновников в регионе сократилось. Если в 2015 году в ХМАО их было 26 тыс. 783, то в 2016 году — 26 тыс. 344. Заработная плата у региональных служащих сократилась на 5% в 2016 году и составила 95,4 тысячи рублей, сообщает Росстат. Чуть меньше доходы у муниципальных служащих, чья среднемесячная заработная плата в ХМАО в 2016 году была 94,5 тыс. рублей — на 0,9% выше, чем в 2015 году. В любом случае добавлять чиновникам некуда, тогда как их прошлогодняя заработная плата выше среднестатистической по округу за июнь 2017 года, которая составила 73,8 тыс. рублей. Однако в направлениях финансовой деятельности о сокращении расходов на госслужащих не сообщается.

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Также с 2018 года будут на 4% проиндексированы социальные выплаты, прожиточный минимум для пенсионеров и стипендии студентам. Что вполне соответствует повышению стоимости продуктовой корзины на 3,2% с начала 2017 года в ХМАО, по данным на 9 октября 2017 года от Тюменьстата.

Приоритетным направлением в осуществлении заимствований в ХМАО будет выпуск средне‑ и долгосрочных государственных ценных бумаг. Покрытию бюджетного дефицита, по мнению финансистов, может способствовать временное размещение казенных средств на банковских депозитах.