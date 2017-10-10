Москва, 10 октября, 2017, 13:51 — ИА Регнум. На заседании 10 октября Совет Федерации одобрил решение о досрочном сложении полномочий сенатора от Рязанской областной думы Ларисы Тюриной. Об этом сообщает пресс-служба СовФеда.

RZN.info Лариса Тюрина

Ранее заявление рассмотрел комитет по регламенту и организации парламентской деятельности.

«Комитет рассмотрел обращение представителя в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области Ларисы Тюриной о досрочном прекращении полномочий с 10 октября 2017 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

10 октября решение было одобрено сенаторами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, место Ларисы Тюриной в СовФеде может занять бывший сенатор от исполнительной власти региона Игорь Морозов. Он покинул Совет Федерации в сентябре 2017 года, когда губернатор Николай Любимов назначил на пост своего предшественника Олега Ковалева.

Игорь Морозов был сенатором с 2012 года. Сейчас, чтобы вновь войти в Совет Федерации, ему необходимо стать депутатом. Предполагается, что он может стать депутатом Рязанской областной думы. Ранее сообщалось, что освободить место готов депутат Александр Калашников.

Сам Игорь Морозов пока не комментирует возможность возвращения в СовФед.

Напомним, что Ларина Тюрина была назначена сенатором в сентябре 2016 года. Депутаты долгое время не могли определиться со своим представителем. Место сенатора освободилось еще в марте 2016 года. Предыдущий сенатор Николай Булаев досрочно сложил полномочия из-за того, что перешел на работу в Центральную избирательную комиссию РФ. Еще до выборов в Госдуму РФ, в июле 2016 года, сенатором попытался стать депутат облдумы от КПРФ Виктор Малюгин. Однако коллеги не поддержали его кандидатуру.