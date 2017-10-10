Ташкент, 10 октября, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, в соответствии с которым фермерские хозяйства страны будут переведены на многопрофильную основу. Хозяйства, не освоившие многопрофильную деятельность до 2022 года, лишатся земли, переданной по договору аренды, говорится в тексте, опубликованном 9 октября на официальном сайте президента.

Скриншот страницы molbulak.ru Фермеры

Указ поясняет, что в настоящий момент в Узбекистане созданы необходимые условия для защиты прав и законных интересов фермеров и дехкан (крестьян).

«В результате проведенных реформ достигнуто производство более 99 процентов сельскохозяйственной продукции в фермерских и дехканских хозяйствах, а также на приусадебных земельных площадях», — говорится в тексте.

Вместе с тем, глава республики перечисляет ряд проблем, препятствующих развитию сельского хозяйства в Узбекистане. В частности, созданный совет фермеров не смог выполнить возложенные на него задачи, на низком уровне остается эффективность обработки более 480 тысяч гектаров участков, принадлежащих населению, отсутствует инфраструктура и система знаний в сфере производства сельскохозяйственной продукции.

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В связи наличием описанных проблем Мирзиёев предложил переход хозяйств на многопрофильную основу, включающую переработку, хранение, продажу сельхозпродукции и оказание услуг.

Комплекс мер включает в себя:

Дальнейшее совершенствование законодательной базы;

Повышение личной заинтересованности и ответственности руководителей фермерских хозяйств, включая владельцев приусадебных участков;

Определение задач органов государственного управления в сфере сельского хозяйства;

Создание благоприятных условий для развития многопрофильных фермерских хозяйств;

Обеспечение финансово-экономической устойчивости организаций и фермеров;

Повышение знаний и опыта землевладельцев;

Широкая пропаганда среди сельского населения лозунга «Приусадебный земельный участок — источник дополнительного дохода!»

Последний предлагается вводить в повседневную деятельность землевладельцев на всех уровнях.

По плану президента, с 2018 года в отношении в собственников и арендаторов земли, в случае ее неэффективного использования, будут применяться «строгие меры ответственности вплоть до прекращения их прав на земельные участки».

А с 1 января 2022 года договоры земельной аренды с фермерскими хозяйствами, не освоившими многопрофильную деятельность, будут расторгнуты в соответствии с законодательством.

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Для осуществления описанных реформ в Узбекистане до 1 октября 2018 года будет проведена полная инвентаризация всех посевных площадей дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель. На основе проделанной работы будет сформирован единый реестр территории для последующего более эффективного управления ими.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что в целях повышения эффективности сбора хлопка в Узбекистане был повышен тариф на оплату труда и примерно на 40% подняты закупочные цены. Для своевременной оплаты труда руководителей отрядов по сбору хлопка были выделены средства в размере 45 млрд сумов.