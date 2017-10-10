Краснодар, 10 октября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Публикация в соцсети «Вконтакте» с цитатой из книги «Незнайка на Луне» стала поводом для вызова в прокуратуру жителя Краснодара Михаила Малахова. Об этом сообщает tjournal.ru.

Дмитрий Нестерак ИА REGNUM Незнайка

Как рассказал TJ Малахов, 10 августа он разместил в сообществе «Радикальные мечтатели», администратором которого он является, фрагмент из детской книги Николая Носова с описанием полицейских. 6 октября ему позвонили из прокуратуры и пригласили на беседу, пояснив, что цитата из «Незнайки» «разжигает ненависть» к правоохранителям.

Речь идет об отрывке, где живущие на Луне полицейские названы «бандитами», которые «защищают лишь богачей». А богачи названы грабителями, которые действуют, «прикрываясь законами, которые сами придумывают».

В ведомстве пояснили, что опубликованные блогером тексты отправлены на лингвистическую экспертизу, по итогом которой будет принято решение. Собеседник, по словам Малахова, обратил внимание и на другие его заметки, в частности на ту, где присутствует фраза «Асад — диктатор».

Малахов в прокуратуру не ходил и пояснил, что собирается идти туда только в сопровождении адвоката.

Вместе с тем руководитель пресс-службы прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин опроверг вызов блогера Михаила Малахова на допрос из-за публикации фрагмента детской книги.

«Проверка в отношении него прокуратурой не проводится», — сообщил он телеканалу «Краснодар».