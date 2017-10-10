Тамбов, 10 октября, 2017, 13:52 — ИА Регнум. В Тамбове неподключенными к отоплению остаются примерно 20% жилых домов. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба администрации города. Тепло также есть не во всех социальных объектах.

SimonP Радиатор центрального отопления

Тепло есть в 36 школах города, а также в 65 детских садах. Кроме того, отопление уже включено в 65 медицинских учреждениях, что составляет примерно 94,2% от общего количества. Также тепло пришло в пять спортивных школ, что составляет 62,5% от их общего количества.

«Согласно постановлению, завершиться они должны до 17 октября. Две недели традиционно даются тепловикам для подключения жилых домов и социально-культурных объектов к теплу и для устранения возникающих неполадок», — говорится в сообщении пресс-службы.

Между тем, начало отопительного сезона ознаменовалось претензиями прокуратуры к теплоснабжающей организации — филиалу ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в суд направлено четыре иска с требованием обязать компанию модернизировать нескольких квартальных тепловых сетей.

В частности, речь идет о квартальных сетях на улицах Советской, Володарского, Широкой, и переулке Совхозном.

«Основанием для предъявления указанных требований является нарушение прав жителей указанных домов на качественное обеспечение коммунальной услугой горячее водоснабжение в связи с отсутствующей линией рециркуляции ГВС в тепловых сетях», — говорится в сообщении прокуратуры.

При этом, как сообщает портал LifeTambov, компания пока не планирует модернизировать эти сети. Они будут включены в программу капитального ремонта на ближайшие годы.

«Для установки дополнительной линии рециркуляции необходимо полностью вскрывать все квартальные сети от этих тепловых пунктов, а это порядка 11 км. Производить вскрытие тепловых сетей без последующей замены неразумно как с технологической точки зрения, так и с финансовой. В зимний период, в условиях отопительного сезона, такой возможности энергетикам не представляется», — сообщили изданию в пресс-службе компании.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон стартовал в Тамбове 3 октября.

4 октября глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов подписали протокол о намерениях взаимодействия по развитию сферы теплоснабжения региона.

Протокол заключен для создания на территории области благоприятных условий, направленных на развитие сферы теплоснабжения. Данное развитие включает модернизацию жилищно-коммунального комплекса в рамках реализуемых инвестиционных программ, повышение инвестиционной привлекательности отрасли, создание предпосылок к повышению качества теплоснабжения и энергосбережения сектора, повышение компетенции и развития культуры потребления энергоресурсов.

Напомним, что, по данным на лето 2016 года, более 54% теплосетей Тамбова нуждаются в замене.

В 2017 году ПАО «Квадра» направила 509 миллионов рублей на ремонт и замену теплосетевого и генерирующего оборудования в Тамбове. Примечательно, что эта сумма значительно превысила объем инвестиций 2016 года. В текущем году филиал ПАО «Квадра», «Тамбовская генерация», заменил около 35 километров тепловых сетей — и квартальных, и магистральных.