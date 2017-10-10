Самара, 10 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Ученые Самарского государственного технического университета и ракетно-космического центра «Прогресс» разработали и запатентовали в России и в США инновационный способ уменьшения погрешности телескопов. Как сообщили ИА REGNUM в вузе, новая разработка повышает разрешающую способность телескопов за счет улучшения конструкции деформируемого зеркала и высокой точности управления активной оптической системой.

Ryan Wick Телескоп

«Улучшение качества изображения при дистанционном зондировании Земли и наблюдении космических объектов является одним из основных направлений работы Инжинирингового центра Аэрокосмического кластера Самарской области, — пояснили в СамГТУ. — Получение большого поля зрения и высокого углового разрешения в широком спектральном диапазоне возможно в крупногабаритных телескопических системах. Однако с увеличением размеров телескопов традиционные методы решения задач компенсации искажений от температурных полей и сил тяжести становятся неэффективными».

В вузе также отметили, что работы выполнялись в рамках подпрограммы «Развитие инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области» на 2015 — 2018 годы госпрограммы в регионе по созданию благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности на 2014 — 2018 годы. Авторами изобретения стали заведующий кафедрой «Механика» профессор, доктор технических наук Яков Клебанов, первый заместитель генерального директора, генеральный конструктор, начальник ЦСКБ АО «РКЦ «Прогресс», доктор технических наук Равиль Ахметов и доцент, кандидат физико-математических наук Константин Поляков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самаре в ракетно-космическом центре «Прогресс» развивают методы активной оптики, совершившие в последнее время технологический прорыв в телескопостроении. Технология активной оптики эффективна для оптических инструментов с различными схемами, в которых активное зеркало в нужный момент позволяет корректировать изображение. Разработанное техническое решение — один из результатов работы ученых, развивающих новые направления в обеспечении высокой разрешающей способности телескопов.