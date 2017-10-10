Новороссийск, Краснодарский край, 10 октября, 2017, 13:42 — ИА Регнум. В город Новороссийск Краснодарского края вслед за Сочи и Краснодаром приходят платные парковки. Реализация программы уже начата. На сегодняшний день в городе определены 23 первоначальных участка, на которых планируется организовать платные стоянки автотранспорта. Как уточнили ИА REGNUM в мэрии города 10 октября, приоритетными определены улицы Новороссийской Республики и Коммунистическая, а также железнодорожный вокзал.

Admnvrsk.ru Паркомат

Всего планируется организовать свыше 2611 парковочных мест в составе улично-дорожной сети города и 150−200 парковочных мест, ограниченных шлагбаумами.

Местные власти считают, что появление в городе платного парковочного пространства позволит повысить скорость движения автотранспорта на 10−15%. Кроме того, парковаться в неположенных местах горожане станут реже, а доходы муниципалитета увеличатся. Скажется это положительно и на экологической обстановке.

«Это важный и эффективный этап развития транспортной инфраструктуры города, который повысит конкурентоспособность, общественную и инвестиционную привлекательность Новороссийска в целом, а также снимет ряд проблем, связанных с организацией движения и правилами парковки в частности», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Оплачивать время стоянки водители смогут в паркомате как банковской картой, так и через мобильный телефон посредством SMS платежа, через WEB-приложение в смартфоне или планшетном компьютере и ручные кассовые аппараты у контролеров. Контролировать все процессы будет диспетчерский центр.

Новшество горожане восприняли неоднозначно.

«Слава богу, неужели дошли до этого. Только мест надо больше», — радуется автолюбитель из Новороссийска.

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«Редкая инициатива власти, которую я поддерживаю. Парковки должны быть платными. Купил машину — будь любезен, никто тебе не должен бесплатную парковку давать», — считает горожанин.

Некоторые не видят в таком решении чиновников ничего предосудительного, однако считают, что парковки должны быть оборудованными, а «не просто краска на асфальте и паркомат за 3−5 кварталов от места» и «драть деньги за то, что раньше было бесплатным».

«И по мне — платная, так берите ответственность за мою машину на вашей платной парковке. А то машину поцарапали, и крайних не найдешь, только с помощью своего регистратора и регистратора стоявших рядом машин», — прокомментировал пользователь в соцсети.

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Елена Л. считает, что проблема в самих автолюбителях: «Это просто люди у нас чокнутые по большей части. Удавится за 100 рублей, зато бесплатно рядом криво косо поставить это святое, или на тротуар. Или вообще, те, кому на 5 минуток! Позавчера ездила в Дюрсо на море. Так вот меня удивляют люди, которые на крутых тачках зажали 100 рублей за дневное! пребывание а/м на парковке, тыкают машины на бесплатной, где места уже нет (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM)».

Другие посчитали, что это «новая кормушка власти», и никакого порядка всё равно не будет — «все как ставили машины так и будут ставить».

Добавим, что по результатам обследования улично-дорожной сети Новороссийска, 80% всех припаркованных автомобилей используют для этого проезжую часть; 15% паркуются частично на проезжей части и тротуаре, а 5% — полностью на тротуаре. При этом, по данным городского управлением транспорта и связи, доля автомобилей, припаркованных с нарушениями ПДД, достигает 45%.

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Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2017 года власти города заявляли, что первые платные парковки в городе Новороссийске Краснодарского края должны появиться уже в мае. Их планировалось организовать на Привокзальной площади и на улице Новороссийской Республики, от улицы Советов до улицы Губернского. Однако процесс затянулся. Всего в городе планировалось создать до 3 тысяч платных парковочных мест.