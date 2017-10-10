Москва, 10 октября, 2017, 13:37 — ИА Регнум. США нужно продлевать состояние «управляемого хаоса» на Ближнем Востоке, поэтому снижение интенсивности бомбардировок террористов в Ираке возглавляемой Вашингтоном коалицией не кажется удивительным, считает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

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Это может казаться странным только при условии взгляда на ситуацию через призму официальных заявлений Пентагона. Но даже через эту весьма своеобразную призму не очень сложно рассмотреть, что США продолжают делить незаконные вооруженные формирования на «плохих парней» и «оппозицию режима».

А эти самые «плохие парни» по несколько раз в день меняют названия своих банд и перекрашивают флаги, на большой скорости перескакивая из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «оппозицию» и обратно.

В реальности же Вашингтону нужно продлевать состояние управляемого хаоса на Ближнем Востоке, и как можно дольше. В этой мутной воде и узкогрупповые выгоды получать легче, и сохранять перспективу выполнения стратегических задач по формированию большого исламистского халифата, который неизбежно бросится на Россию и Китай.

В более узком ключе, снижение интенсивности авиаударов однозначно говорит о том, что террористам всех мастей США максимально облегчили маневрирование резервами для наращивания сил в провинции Дейр-эз-Зор. Ведь там нефть, а где нефть — там интересы США.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что коалиция во главе с США резко снизила число ударов по позициям боевиков террористической операции «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

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Об этом говорится в статистике Пентагона. Причем это совпало с началом операции сирийских военных по освобождению провинции Дейр-эз-Зор.

Представитель Минобороны РФ отметил, что одновременно со снижением интенсивности бомбардировок террористы перебросили крупные силы из приграничных районов Ирака к Дейр-эз-Зору. Таким образом, говорит Конашенков, боевики пытаются закрепиться на восточном берегу Евфрата.