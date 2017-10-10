Липецк, 10 октября, 2017, 13:37 — ИА Регнум. В Липецке телефонные террористы «заминировали» 29 зданий утром, 10 октября. Об этом сообщает городской департамент образования.

Shkolazhizni.ru Телефонный терроризм

Новая атака телефонных террористов началась с 8:00 с сообщений о взрывных устройствах в липецких школах. Людей эвакуировали, шесть школ уже проверили. Все сообщения были ложными, поэтому сейчас учреждения продолжили работу.

Всего, по данным мэрии, к 12:00 «заминированы» были 29 зданий и учреждений. Среди них — железнодорожный и автовокзал, Липецкий педагогический университет, аэропорт, учреждения среднего образования, один из филиалов МФЦ, штаб регионального отделения КПРФ, торговые центры и кафе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первая волна ложных сообщений о взрывных устройствах прокатилась по России начиная с 11 сентября. В Липецке массовые эвакуации проходили два дня подряд — 19 и 20 сентября. Всего в стране были «заминированы» более 1,9 тыс. зданий — торговые центры, транспортные узлы и места массового скопления людей. За все время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России, однако ни одно из сообщений не подтвердилось. Ущерб от действий телефонных террористов, по оценке ФСБ, только за первые дни составил более 300 миллионов рублей.

Вторая волна атаки телефонных террористов началась после выступления директора ФСБ Александра Бортникова, который 5 октября заявил, что телефонные террористы, из-за которых в сентябре была нарушена работа учреждений по всей России, установлены. Это четверо российских граждан, находящихся сейчас за границей. Сейчас они находятся в розыске, устанавливаются личности их пособников на территории РФ.