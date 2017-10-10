В США ищут способы нанести стратегический удар по России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 октября, 2017, 14:15 — ИА Регнум.
- Угол зрения: в США считают ввод миротворцев в Донбасс победным для Киева;
- Вторая потеря России: в Сирии разбился бомбардировщик Су-24;
- Попытка — не пытка: Крым может попасть в закон о «реинтеграции» Донбасса;
- «Зеркальная мера»: чем ответит Москва на притеснение российских сотрудников СМИ в США;
- Ряды редеют: кабинет губернатора Ивановской области опустел.