Саратов, 10 октября, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Президиум генерального совета «Единой России» приостановил полномочия секретаря саратовского регионального отделения партии Валентины Гречушкиной. Как сообщает ИА REGNUM, ее полномочия возложены на председателя регионального парламента Ивана Кузьмина.

Флаг партии «Единая Россия»

В реготделении партии пояснили, что Гречушкина добровольно сложила свои полномочия. Руководитель фракции «Единая Россия» в областной думе Николай Кузнецов, комментируя назначение Кузьмина, отметил, что это стратегически верное решение и выразил надежду, что решение генерального совета партии по поводу его назначения будет поддержано на партийной конференции в Саратовской области.

«Иван Кузьмин имеет большой опыт работы, длительное время возглавлял одно из крупнейших культурных учреждений губернии (цирк имени братьев Никитиных, прим. ИА REGNUM ), показал свою эффективность на должности заместителя председателя правительства области, — отметил Кузнецов. — Депутаты, признав заслуги Ивана Кузьмина, доверили ему ответственный пост председателя областной думы, сейчас он активно включился в организацию законодательной работы в регионе. Убежден, что доверие, оказанное однопартийцами, он оправдает. А его качества управленца и должность, которую он занимает, усилят региональное отделение, выведут работу партии на новый уровень».

Как сообщало ИА REGNUM, Валентина Гречушкина сделала в этом году стремительную политическую карьеру. Перед выборами губернатора и депутатов областной думы партийные босы доверили главе Дергачевского района Гречушкиной, которая считается человеком из команды спикера Госдумы Вячеслава Володина, пост секретаря регионального отделения «Единой России».

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В начале октября избранный губернатор-единоросс Валерий Радаев внес фамилию Гречушкиной в список претендентов на должность зампреда регионального правительства.

Напомним, 9 октября на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению Саратовской облдумы депутаты одобрили кандидатуру Игоря Пивоварова на должность вице-губернатора, а на должности зампредов облправительства — Александра Буренина, Василия Разделкина, Валентины Гречушкиной и Алексея Стрельникова. Их фамилии согласуют на ближайшем заседании регионального парламента.