Рим, 10 октября, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Итальянцы все меньше и меньше рады приветствовать вторжение мигрантов в свою страну. По данным отчета лаборатории анализа и политики университета города Сиены, опубликованного газетой La Stampa, иммиграционный вопрос находится на первом месте в повестке дня, и треть Италии будет приветствовать выход из евро.

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«Это признак глубоких изменений, которые происходят в Италии, — объясняет Этторе Греко, заместитель председателя Института исследования международных отношений. — Мы видим большую склонность к использованию силы. 34% итальянцев согласны отправить наших военных в Ливию и восстановить пограничный контроль на месте».

Четыре из десяти итальянцев также хотели бы, чтобы правительство проводило политику депортации, даже если это подвергает мигрантов бесчеловечному отношению и дискриминации в их странах происхождения и транзита. Только 29% выступают за прием мигрантов на территории Италии.

Итальянцы также критикуют правительство в вопросах борьбы с терроризмом и управления иммиграцией. Наконец, треть итальянцев высказались в пользу Italexitа, выхода из зоны ЕС, 36% согласны с выходом из зоны евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корабль ВМС Туниса столкнулся с лодкой, на которой находились десятки мигрантов, 8 человек погибли и 20 пропали без вести. По данным МОМ, число мигрантов из Туниса, направляющихся в Италию, продолжает расти. В сентябре 2017 года в Италию прибыло 1400 граждан Туниса, тогда как за первые восемь месяцев 2017 года число мигрантов из Туниса составило 1357 человек.