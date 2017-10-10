Москва, 10 октября, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Вероятной причиной крушения в Сирии российского бомбардировщика Су-24 могла стать техническая неисправность. Самолет потерпел крушение при взлете с авиабазы Хмеймим, экипаж погиб, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Бомбардировщики Су-24М2

По предварительным данным, бомбардировщик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью разрушился. Погибли оба пилота, они не успели катапультироваться.

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Это вторая потеря в Сирии самолета ВКС РФ. Первым также был Су-24, его сбил турецкий истребитель F-16 в ноябре 2015 года. Летчикам удалось катапультироваться, штурман был эвакуирован сирийскими и российскими военнослужащим, а командир Олег Пешков погиб — его расстреляли с земли боевики.

Ранее в августе 2016 года Сирии погиб российский вертолет Ми-8 — его сбили в провинции Идлиб. Погибли экипаж и двое офицеров российского центра по примирению сторон.

Под Пальмирой в июле этого же года погибли двое летчиков-инструкторов, они выполняли облет сирийского Ми-25. Вертолет был сбит с земли противотанковым комплексом американского производства.

В апреле 2016 в провинции Хомс погибли два пилота вертолета огневой поддержки Ми-28Н «Ночной охотник». Вертолет осуществлял плановые боевой вылет, он потерпел крушение из-за плохой видимости и потери пространственной ориентировки летчиком при возвращении на базу.

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6 октября 2017 года в сирийской провинции Хама экстренно приземлился российский военный вертолет Ми-28. Причиной стала техническая неисправность, летчики не пострадали. Вертолет выполнял задачи по сопровождению вертолета Ми-8, на борту которого находились военнослужащие российского центра примирения враждующих сторон.

Еще две потери относятся к небоевым — это Су-33 и МиГ-29К авиакрыла крейсера «Адмирал Кузнецов». Они потерпели крушение из-за технических неисправностей.

Напомним, боевые самолеты ВКС РФ в Сирии базируются на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия. Они наносят удары по боевикам группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В целом, в Сирии ВКС РФ применяют несколько типов самолетов: фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160, штурмовики Су-25, многоцелевые истребители Су-27СМ, Су-30СМ, Су-35С и истребители-перехватчики МиГ-31.

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Вертолеты используются Ми-8, Ми-24, Ми-28Н, Ка-52. По данным Генштаба, численность группировки ВКС в Сирии за время операции — с сентября 2015 года — никогда не превышала 35 самолетов.

С момента начала военной операции самолеты и вертолеты ВКС РФ совершили более 30 тыс. боевых вылетов, ликвидировав более 96 тыс. объектов террористических группировок.

Так, ВКС РФ поразили более 8,3 тыс. командных пунктов, более 17 тыс. опорных пунктов террористов, 970 лагерей подготовки террористов, более 6,5 тысячи складов оружия, 212 нефтяных месторождений и 184 нефтеперерабатывающих завода, и еще почти 10 тыс. других объектов.

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