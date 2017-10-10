Барнаул, 10 октября, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Александр Карлин сегодня, 10 октября, фактически «вызвал огонь на себя», опубликовав в своём блоге заметку, в которой весьма иронично описал усилия общественников Барнаула по защите деревьев от массовой вырубки (столица Алтайского края намеревается избавиться от сотен «аварийных деревьев»).

Игорь Янцен ИА REGNUM Деревья, спиленные в барнаульском парке «Изумрудный», тут же разбирают на дрова

«Любое начинание городских властей по озеленению города воспринимается некоторыми горожанами как очередная вражеская выходка. «На Ленина спилили все тополя!!!» «Барнаул закатали в асфальт!!!» «Вместо тополей у «России» посадили слишком маленькие березки, они ж не примутся! <…> Кульминацией гражданской активности в защиту вырубаемых деревьев стала ситуация в парке «Изумрудный». «Все, пропал парк, сейчас настроят там элитной недвижимости, ни стыда, ни совести у чиновников…» Некоторые слышат звук бензопил и топоров в «Изумрудном» даже по ночам. Не удивлюсь, если кто-то расслышит в ночи тихий стон поваленного дерева на фоне гомерического хохота чиновника из мэрии», — отметил глава региона.

При этом он намеренно или ошибочно допустил неточность относительно места проведённого активистами протестного мероприятия, явно не поскупившись на «краски»: «И митинг в защиту зеленых насаждений под старым деревом у «политеха», с сухой верхушкой и замшелой корой».

Игорь Янцен ИА REGNUM От деревьев в парке «Изумрудный» остались только пни

Но те, кто следил за этой резонансной темой, помнят, что территорией проведения митинга в защиту зелёных зон барнаульские власти определили площадку не у планируемого под снос (а сейчас уже почти снесённого) сквера АлтГТУ, а место, расположенное прямо «под носом» у правоохранителей, — напротив здания ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. К тому же, по словам организаторов, митинг разрешили проводить в самое неудобное время — утро понедельника — и пригласить на него не более 50 человек. Все, что просили защитники «зеленых лёгких» Барнаула, — во взаимодействии с муниципалитетом еще раз провести экспертизу и оценить целесообразность уничтожения всех предназначенных под снос стволов.

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Маргарита Кретинина ИА REGNUM Барнаульцы, обеспокоенные программой по уничтожению «аварийных» деревьев, на митинге

Напомним, еще во время объявленной вырубки зелёных насаждений в аллее Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) некоторые горожане усомнились, что под сруб пойдут старые, или, как коммунальщики выражаются, «аварийные» деревья. Такие же подозрения возникли и после того, как под сруб пошли зеленые насаждения, радовавшие глаз горожан в других приметных местах. К примеру, блогер Игорь Янцен и администратор городской группы в соцсетях Егор Галкин до сих пор не могут избавиться от подозрения, что массив «аварийных деревьев» мог быть подогнан под план.

«Действительно, некоторые деревья уже требует сноса и являются аварийными, но среди всех деревьев, которые сейчас вырубают, есть действительно здоровые. Фотографии Янцена тому подтверждение. Я лично сам видел, как срубают здоровые деревья», — признался Егор Галкин.

Сразу после митинга он верил, что общественникам удастся убедить мэрию ещё раз обследовать деревья, определённые к уничтожению и замене. Однако, муниципалитет через Общественную палату Барнаула тех, кому не по душе происходящая вырубка, чуть ли не к провокаторам причислил.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Город-сад Барнаул в 2008 году

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«Лично мне непонятно поведение отдельных жителей города, которые в своих заявлениях дают искаженную информацию о реальных процессах благоустройства Барнаула. Они утверждают, что вырубка ведется не там, где нужно, исчезают уютные уголки города. Я считаю, эти высказывания не соответствуют действительности. Кто-то желает заработать такими высказываниями ложный, дутый авторитет», — заявлял в конце августа 2017 года заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Пётр Фризен.

И вот спустя месяц губернатор Александр Карлин всё же упрекнул городских чиновников в неумении выстроить конструктивную работу с гражданами и фактически повторил то, о чем и просили общественники.

«У меня есть претензии к организации работы в этом направлении. Программа реновации зеленых насаждений в Барнауле реализуется за счет краевой субсидии. Решение проблемы старых и пораженных болезнями деревьев более чем назрело. Но системная работа с привлечением специалистов воспринимается некоторыми горячими головами чуть ли не как реализация чьего-то преступного замысла. Или как массовая заготовка дров за счет барнаульских кущ. Формат работы необходимо менять, делать ее более открытой: привлекать общественных активистов, журналистов, объяснять и комментировать. Организовать, к примеру, специальную группу при Общественной палате города. Пригласить туда представителей экологических организаций, общественность. Ознакомить их с проектами ландшафтного дизайна, которые используются при обновлениях городских пространств. И работать дальше в условиях общественного сопровождения и народного контроля», — считает алтайский губернатор Александр Карлин.

Игорь Янцен ИА REGNUM Деревья, спиленные в барнаульском парке «Изумрудный», тут же разбирают на дрова

Хорошо уже то, что хоть и с запозданием, но единое мнение относительно барнаульской реновации наконец достигнуто. Так, может быть, пора переходить от слов к делу?

«Против сноса старых-больных-аварийных деревьев разве кто-то выступал? Именно такую системную и точечную работу все и хотели бы видеть. А Комитет и Горзеленхоз работает не точечно, а «полями», снося в том числе и молодые здоровые деревья. Примеров и фотографий в этой группе выкладывали множество. Как и множество точечных сухостоев в городе, которые действительно надо убирать, но не убирают. Почему Горзеленхоз их не находит? Давно говорилось и про создание независимой от Горзеленхоза экспертной группы, как для оценки аварийности деревьев, так и для разработки в целом стратегии озеленения города. Разрабатывать такую стратегию должны действительно эксперты, а не чиновники — «освоители» средств», — приводит довод барнаулец Иван Дворцов.

Интересна и еще одна фраза в губернаторском блоге:

«Лучше уж быть обвиненными в «истреблении деревьев», чем в гибели людей».

Сказана она так, словно Александр Карлин осознавал, что его оппонентам найдется что возразить. Особенно по поводу заверения в том, что после осуществления вырубки деревьев в парке «Изумрудный» там не появится никаких объектов капитального строительства.

«Те, кто громче всех говорит об экологической катастрофе в «Изумрудном», наверняка были там в последний раз в глубоком детстве. Между тем уже 12 лет назад этот парк производил удручающее впечатление. А сколько несанкционированных свалок было в столь любимом барнаульцами парке… В некоторых местах не то что гулять, быстро пройти невозможно. Кучи мусора регулярно дымили, загорались. К сожалению, никто их не фотографировал, не призывал организовать субботник в «парке нашего детства». Еще раз хочу подчеркнуть: никаких объектов капитального строительства на территории парка не будет. Дети ностальгирующих по парку своего детства получат обновленный «Изумрудный» — красивый, чистый и ухоженный. «Я знаю — саду цвесть», — сказано в блоге губернатора Александра Карлина.

Музей Город Город-сад — прошлое Барнаула

И у защитников деревьев вправду нашлись возражения.

«Чиновники вообще пешком мало ходят по городу, в этом проблема. Многие как раз гуляли, и это был последний зелёный дикий (похожий на лес) парк в старой части города. А будет очередная коммерческая площадка с развлечениями», — полагает Иван Дворцов.

В заключение Александр Карлин даёт совет «скептикам и любителям огульной критики» лично участвовать в работах по посадке новых деревьев и кустарников.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядел главный проспект Барнаула в 90-е

Почему-то уверена, что это предложение как раз никто оспаривать не станет. Хотя если бы такая ситуация возникла в Бийске, то его жители, скорее всего, самоустранились от участия в озеленении. Там местный предприниматель натуральным образом закатал в асфальт саженцы сосен, за которыми общественники целый год ухаживали и говорили (продолжают говорить) о нарушении сразу трех федеральных законов.

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Так что «цвесть ли саду» и когда, вопросы остаются, и серьезные.

«То, что рубка в городе превысила все мыслимые пределы, отмечают не только местные жители — иностранцы ужасаются. А для понимания реальных размеров катастрофы достаточно фото столицы Алтайского края посмотреть 80−90-х годов. Город просто утопал в зелени. И реальная подоплека вырубок видна невооруженным глазом: Зеленхозу нужно выживать, а для этого деревья должны умирать», — высказал свой довод барнаулец Андрей Реутов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Таким был Барнаул еще в 2008 году

Напомним, помимо вырубки, в столице Алтайского края предусмотрена также посадка новых зелёных насаждений. Вот только им нужно еще время, чтобы вырасти и окрепнуть. Так что действительно, статус «города-сада» (так неофициально называли Барнаул приезжие и туристы), городу «не светит», как минимум, десятилетие. Но это как как раз тот самый случай, когда очень бы хотелось ошибиться.

А еще — надеяться, на конструктивное взаимодействие и на то, что действительно здоровые деревья Барнаулу (хотя-бы Барнаулу) удастся сохранить.