Ленинградская область, 10 октября, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от фракции «Единая Россия» Алексей Ломов разместил петицию на сайте Change.org, в которой призвал действующего президента России Владимира Путина участвовать в выборах 2018 года.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, к полудню 10 октября обращение к Путину «с просьбой баллотироваться на высший руководящий пост нашей страны: принять участие в грядущих президентских выборах и победить на них» подписало 140 человек.

«Вас всё время, при каждой возможности спрашивают, планируете ли Вы своё участие в президентской кампании 2018 года. И до сих пор в каждом ответе звучала мысль, что момент решения ещё не настал, что думать об этом преждевременно. Но мы не хотим ждать. Вы — наш выбор. Вы тот человек, который достоин вновь стать Президентом Российской Федерации», — заявляет автор петиции Алексей Ломов, обращаясь к Владимиру Путину

В тексте петиции парламентарий из Ленобласти напомнил о выступлении главы государства на Международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», где в ответ на вопрос об участии в президентских выборах Владимир Путин рассказал анекдот, который заканчивался словами: «Я, что, один воюю в нашей армии?»

«Нет, не один. Мы хотим сказать Вам, что Вы — не один. Мы с Вами. Мы — поддерживаем и поддержим Вас», — заявил на это Алексей Ломов.

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«Российские люди всегда объединялись перед внешней угрозой. В то время, как весь мир стоит перед угрозами терроризма и крайних форм национализма, угрозой распада общества и целых государств, мы должны объединиться. И в нашей стране сегодня есть единственный человек, который способен быть лидером нашей страны, достоин оставаться им. Вы доказали, что любите Россию, что ставите интересы нашей страны превыше всего. С Вами мы спокойны за своё будущее и будущее наших детей. Просим Вас согласиться баллотироваться на пост Президента Российской Федерации, в соответствии с Конституцией Российской Федерации», — говорится в тексте петиции.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, сбор подписей под обращением к Владимиру Путину с просьбой как можно скорее объявить об его участии в предстоящих выборах главы России начался на встрече с ветеранами поселка Агалатово во Всеволожском районе Ленинградской области. Инициативу решил поддержать депутат Заксобрания Ленобласти Алексей Ломов, запустив петицию на change.org под названием «Скажите «Да» всем россиянам!».

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Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что видит в качестве кандидата на президентских выборах в 2018 году только Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, появилось два кандидата в президенты России. Своего представителя намерена выдвинуть партия РОС. Президиум утвердил кандидатуру лидера партии Сергея Бабурина. Ранее также о своих президентских амбициях заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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Добавим, что президент России Владимир Путин по-прежнему возглавляет рейтинг доверия политикам. Так, в сентябре 2017 года о своей уверенности в главе государства заявили 52,1% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).