Калининград, 10 октября, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Экипаж разбившегося в Сирии бомбардировщика Су-24 состоял из калининградцев. Об этом сообщает ГТРК «Калининград» со ссылкой на свой источник в Сирии.

Mil.ru Бомбардировщики Су-24М2

Предварительно известно, что пилот и штурман проживали в г. Черняховске Калининградской области, где дислоцирована авиабаза морской авиации Балтийского флота.

Сообщается, что у одного из них остался маленький ребенок, у другого — беременная супруга.

Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что фронтовой бомбардировщик потерпел крушение на взлете из-за возможной технической неполадки.