Калуга, 10 октября, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Людиновский районный суд Калужской области признал представителя профсоюза работников здравоохранения виновным в коррупционных преступлениях. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

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Противоправная деятельность регионального представителя Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Кувшинова Д.А. была выявлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, нацеленных на пресечение коррупции. Организация «Действие» входит в структуру Конфедерации труда России.

В отношении медика были возбуждены уголовные дела за мелкое взяточничество и служебный подлог. В общей сложности речь идет о семи преступных эпизодах.

Суд признал фигуранта виновным. Кувшинову назначен штраф в 150 тыс. рублей. Кроме того, мужчина не сможет вести врачебную деятельность в течение двух лет.

Приговор суда вступил в законную силу.