Кызыл, 10 октября, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Агентство экономических и финансовых новостей Bloomberg опубликовало статью, посвященную вопросам потребительского кредитования в России и, в частности, затронула казус — в Туве, являющейся в России одним из лидеров по уровню безработицы, интенсивно растут объемы кредитования граждан. Уровень безработицы здесь составляет почти 20%, а число кредитов выросло с начала года на треть — и это «самый интенсивный» показатель в стране.

Пабло Пикассо. Нищие. 1903

По мнению авторов статьи, в Туве — «самая неравномерная экономика в мире» (the world’s most unequal major economy). Они убеждены, что кредиты являются для населения одним из способов существования, с помощью заемных средств люди пытаются «свести концы с концами». «Для самых бедных слоев населения кредит становится последним способом решить свои финансовые проблемы», — говорится в публикации.

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В целом в России условное домохозяйство тратит на обслуживание долга 15% своего бюджета, при этом чем беднее семья, тем выше эта нагрузка. «Бедные слои населения мирятся со все возрастающими тратами по обслуживанию долга», — говорят эксперты.

«Чем беднее регион, тем более привлекателен он для банков, специализирующихся на рискованном кредитовании, и еще более привлекателен для так называемых микрофинансовых организаций, — сказал в беседе с ИА REGNUM экономист Станислав Савельев. — Хорошо известен феномен: чем обеспеченней человек, тем более внимательно он изучает суть своих долговых обязательств, тем более вдумчиво он берет кредит. При этом бедность идет рука об руку с финансовым легкомыслием. Хотя упрекать людей, которые раз в месяц ходят в микрофинансовые организации за кредитом, как за зарплатой, язык не поворачивается».

«Когда руководители нашей страны, наших регионов говорят о необходимости бороться с этим непропорциональным ростом портфелей потребительского кредитования, нужно понимать, что главный способ борьбы — это обеспечить рост уровня жизни населения», — добавил эксперт.

Что касается непосредственно Тувы, то здесь, по мнению Савельева, и вправду очень низкий уровень жизни, и кредитование является одним из способов получения доходов, обеспечивающих элементарное выживание.

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С ним согласен и политолог из Кызыла Борис Мышлявцев.

«Если говорить о причинах резкого роста закредитованности населения, то я бы выделил две основных, — отметил Мышлявцев в интервью ИА REGNUM. — Одна, традиционная, — это низкая финансовая грамотность населения, надежды избежать возврата кредита. Но почему резкий рост происходит именно сейчас? Здесь причина — крайняя бедность населения. Реальная средняя зарплата в Туве около 15 тысяч, аренда однокомнатной квартиры — тоже 15 тыс. 42% жителей — за чертой бедности. Так говорят данные Росстата. Как утверждают мои источники, в последние месяцы в Туве начались массовые задержки заработной платы. Поэтому значительная часть кредитов — это на хлеб и минимальное питание, дотянуть до зарплаты».

«Любого, впервые посетившего Кызыл, удивляет обилие ломбардов, — продолжает собеседник. — Можно утверждать, что экономика Тувы — в глубоком штопоре, происходит настоящая экономическая катастрофа. Кстати, а задержки зарплат бюджетникам мои источники связывают с тем, что средства изымаются для строительства объектов по программе переселения из аварийного жилья. Напомню, что, по данным Следственного комитета, бесследно пропало около миллиарда рублей, для маленькой республики это огромные деньги».

В свою очередь, Станислав Савельев считает, что экономические проблемы Тувы во многом обусловлены ее географическим положением.

«Нужно понимать, что Тува — очень депрессивный регион, — говорит Савельев. — Не думаю, что в этом вина каких-то конкретных руководителей, каких-то конкретных персон, хотя работать, конечно, можно было бы и лучше. Корень тувинских проблем в том, что это территория с ярко выраженной горной экономикой, при этом инфраструктурно замкнутая территория. Большого интереса для крупных компаний она в силу ряда причин не представляет, поэтому производства с высокой добавленной стоимостью здесь особо не разовьешь. Главный источник дохода — федеральный бюджет. Поэтому в ближайшие годы, мне представляется, особенно радужных перспектив у Тувы нет. В этой ситуации нужно развивать те отрасли, которые обеспечивают жизнь местного населения, и пытаться активней лоббировать строительство транспортных артерий и развивать связи с Монголией».

Как уже сообщало ИА REGNUM, средний платеж жителей России по кредитам за год вырос с 12,3 тыс. до 12,5 тыс. рублей, при том что номинальный доход в среднем вырос за год на 2,9 тыс. рублей. При этом, отмечает Объединенное кредитное бюро, самый низкий уровень кредитной нагрузки отмечен в Ямало-Ненецком АО, Сахалинской области, Ненецком АО, в Камчатском крае и на Чукотке. Самый высокий уровень кредитной нагрузки сохраняется в Карачаево-Черкесии (соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода (PTI) — 62%), Ивановской области (57%), Кабардино-Балкарии (57%), Калмыкии (55%), Тамбовской (52%) и Саратовской областях (52%).

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Тува в список самых проблемных регионов не входит, но все же соотношение PTI здесь равно 37% и составляет в среднем 11 672 рубля. Банкиры считают нормальным PTI на уровне 30—35%.