Петрозаводск, 10 октября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Минсельхоз Карелии продолжает спасение голодающих коровьих стад республики. После «спецоперации» по выкупу воющего от голода поголовья хозяйства «Пряжинское» вице-премьер — министр сельского хозяйства Владимир Лабинов приехал в Медвежьегорск, где сложилась аналогичная ситуация. В то же время действия властей по спасению коров уже подвергаются критике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА «Республика Карелия» Медвежьегорский молокозавод

Медвежьегорскому молокозаводу принадлежит стадо в 589 голодных коров. Ситуация усугубляется еще и тем, что завод находится в стадии банкротства: предприятие пока принадлежит «Семейному капиталу» Игоря Белоусова. Долги по зарплате Медвежьегорский молокозавод накопил крупнейшие в региональной отрасли — 28 миллионов рублей перед 170 работниками.

Сейчас имущество предприятия (вместе с коровами) находится в залоге у петербургской компании «Сила Инвеста». Эта частная структура собирается выкупить, запустить и развивать предприятие. «Сила Инвеста», по словам ее представителя, уже вложила в завод 70 миллионов рублей. Однако сохранить стадо в планы инвестора не входит.

Министр Владимир Лабинов предложил провести сделку по схеме, которую чуть ранее реализовали в хозяйстве «Пряжинское»: там поголовье продали государственному предприятию «Ильинское». Вице-премьер заявил, что в случае медвежьегорского стада покупателем выступит еще одно хозяйство, сто процентов акций которого принадлежат карельскому правительству — племсовхоз «Мегрега» (Олонецкий район).

«Ситуация сложная, скот недокармливается, находится в состоянии полуголодном. Но ситуация не достигла необратимого состояния, поэтому этот скот еще можно в значительной мере спасти», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Владимир Лабинов.

По его словам, часть заводского поголовья (около 140 голов) еще можно откормить. Остальных придется отправить на мясокомбинат.

«Оставшуюся часть поголовья после профессиональной ревизии мы предложим купить нашему государственному предприятию «Мегрега». Дальше это госпредприятие должно будет заключить договор аренды помещений, в которых этот скот находится. И обязанностью Мегреги станет надлежащее кормление животных и прием людей на работу — тех, кто изъявит желание перейти к новому работодателю», — заявил министр.

Все стороны, присутствовавшие на совещании, согласились с этим предложением. Остается подписать соответствующие документы. В частности, договор аренды, согласно которому племсовхоз «Мегрега» возьмет в 11-месячную аренду коровники на территории молокозавода, пока не перевезет выкупленное стадо в Олонецкий район. Арендная плата, как и в случае с «Пряжинским», будет символической — одна тысяча рублей в месяц.

Сам молочный завод выставят на торги в конце этого года. Компания «Сила Инвеста» намерена участвовать в них и выкупить обанкротившееся предприятие. Пока же инвестор вкладывает деньги в имущество, принадлежащее «Семейному капиталу» арестованного Белоусова.

«Мы во взаимодействии с конкурсным управляющим, в рамках правового поля имеем возможность работать на этом заводе, — отметил управляющий партнер ООО «Сила Инвеста» Станислав Энсар. — Можем инвестировать в производство, выплачивая людям текущую зарплату и выставляя продукцию на полки. И в том числе благодаря министру мы пришли к соглашению, чтобы завод запустить. А дальше появляется дополнительный стимул бороться за свои залоговые права, для того чтобы по результатам торгов иметь не руины, а легитимно работающее предприятие».

В результате переговоров стороны пришли к следующему: в ближайшее время вывести завод на уровень в три тонны перерабатываемого молока в сутки вместо сегодняшних 600 килограммов. Сырье (16 тонн в неделю) согласилось поставлять соседнее хозяйство «Толвуйское». На прилавках карельских магазинов продукция Медвежьегорского молокозавода вновь должна появиться в начале ноября.

«Меня полностью устраивает складывающаяся ситуация, — рассказал арбитражный управляющий молокозавода Федор Шпет. — Благодаря принятому решению ситуацию держим под контролем. Я считаю, что самое разумное решение — продать стадо и получить средства, за счет которых пойдет частичное погашение долгов по зарплате».

Отметим, что схему спасения убыточных предприятий, которую всю прошлую неделю реализовывал новый министр сельского хозяйства, в республике одобряют не все. Так, высказываются опасения, что государственные совхозы — «Ильинское», «Мегрега» — могут не потянуть затраты на покупку и содержание стад, которые их заставило приобрести карельское правительство. Так, спасение коров хозяйства «Пряжинское» обошлось «Ильинскому» в 9,3 миллиона рублей.

«Будем решать задачи по мере их возникновения. Время покажет, что будет через 11 месяцев», — отметил министр Владимир Лабинов.