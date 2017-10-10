Москва, 10 октября, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Продолжающийся выпуск собственных криптовалют российскими компаниями говорит о том, что бизнес стал получать от этого реальную пользу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил управляющий партнер группы компаний М9 Максим Морозов.

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Тем временем на российском рынке накануне появилась очередная криптовалюта — биокоин, которую запустил один из фермерских кооперативов. На 9 октября выпуск 50 биокоинов принес компании порядка 2 млн долларов.

«Интерес к биокоинам является наглядным примером того, что блокчейн-технологии могут приносить реальную пользу даже бизнесу, который очень далек от высоких технологий», — отмечает Морозов.

По его словам, все больше бизнесменов видят новые возможности для кооперации и не боятся ими пользоваться. Так, например, в августе свою криптовалюту — вопперкоин — запустила одна из сетей быстрого питания. Кроме того, о намерениях выпуска криптовалюты TinCoin сообщал глава крупного российского банка.

«Мы прогнозируем, что эта тенденция будет набирать обороты, и многие компании смогут получить реальную пользу — получить гарантии сбыта продукции, оценить интерес аудитории к продукту и прочее», — считает Морозов.

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При этом, по его словам, размещением критовалюты сегодня занимаются предприниматели, которые работаю «в белую», то есть имеют возможность платить налоги со средств, привлеченных в криптовалюте.

«Это своеобразный прецедент, который может сильно помочь становлению нормативно-правовой базы. С нашей точки зрения, государство должно поддерживать такие инициативы», — отметил Морозов.

Тем временем, как заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов 10 октября, Центробанк намерен запретить работу интернет-сайтов, которые позволяют приобрести криптовалюту. По его словам, такие сайты не позволяют мегарегулятору обеспечить должную защиту для инвесторов, что достаточно рискованно.

Ранее о необходимости легализовать и контролировать обмен криптовалюты на рубли заявил глава экспертного совета Госдумы по развитию финансовых технологий Мартин Шаккум («Единая Россия»). По его словам, обменом криптовалют могут заниматься только банки и платежные системы, которые подконтрольны Росфинмониторингу.

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