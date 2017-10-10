Ярославль, 10 октября, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Власти Ярославской области полагают, что в 2018 году минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг для детей и пенсионеров в регионе подешевеет. Губернатор Ярославской области внес в региональную думу законопроекты, которые оставляют величину прожиточного минимума для детей и пенсионеров в 2018 году на уровне этого года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В пояснительной записке говорится, что по прогнозам правительства области жить в 2018 году будет дешевле. Следуя этой логике, стоило бы снизить и величину прожиточного минимума, который определяет выплаты малоимущим многодетным семьям и доплату малоимущим пенсионерам. Но губернатор области решил этого не делать.

«Величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год, рассчитанная как с использованием консервативного варианта прогноза потребительских цен, так и благоприятного, меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного на 2017 год. В связи с изложенным величину прожиточного минимума пенсионера в Ярославской области на 2018 год в целях недопущения снижения социальной поддержки малоимущих пенсионеров предлагается установить на уровне предыдущего года в размере 8 163 рубля», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Аналогичная фраза содержится в пояснительной записке к проекту закона о прожиточном минимуме для детей. Он составит 10 235 рублей. Между тем в «Ярославльстате» не ожидают снижения цен на продукты питания в 2018 году.

«Это творчество правительства Ярославской области, и мы никакого отношения к нему не имеем. В сентябре этого года мы зафиксировали рост цен на продукты питания с декабря 2016 года на 1,7%. За всю свою жизнь я не припомню, чтобы цены на продукты питания были ниже прошлогодних», сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя «Ярославльстата» Ольга Харитонова.

Дополнительных расходов областного бюджета принятие этих законов Ярославской области, как утверждает губернатор, не потребует. В этом никто и не сомневается.