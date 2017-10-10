Ярославль, 10 октября, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Власти Ярославской области полагают, что в 2018 году минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг для детей и пенсионеров в регионе подешевеет. Губернатор Ярославской области внес в региональную думу законопроекты, которые оставляют величину прожиточного минимума для детей и пенсионеров в 2018 году на уровне этого года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В пояснительной записке говорится, что по прогнозам правительства области жить в 2018 году будет дешевле. Следуя этой логике, стоило бы снизить и величину прожиточного минимума, который определяет выплаты малоимущим многодетным семьям и доплату малоимущим пенсионерам. Но губернатор области решил этого не делать.

«Величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год, рассчитанная как с использованием консервативного варианта прогноза потребительских цен, так и благоприятного, меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного на 2017 год. В связи с изложенным величину прожиточного минимума пенсионера в Ярославской области на 2018 год в целях недопущения снижения социальной поддержки малоимущих пенсионеров предлагается установить на уровне предыдущего года в размере 8 163 рубля», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Аналогичная фраза содержится в пояснительной записке к проекту закона о прожиточном минимуме для детей. Он составит 10 235 рублей. Между тем в «Ярославльстате» не ожидают снижения цен на продукты питания в 2018 году.

«Это творчество правительства Ярославской области, и мы никакого отношения к нему не имеем. В сентябре этого года мы зафиксировали рост цен на продукты питания с декабря 2016 года на 1,7%. За всю свою жизнь я не припомню, чтобы цены на продукты питания были ниже прошлогодних», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя «Ярославльстата» Ольга Харитонова.

Дополнительных расходов областного бюджета принятие этих законов Ярославской области, как утверждает губернатор, не потребует. В этом никто и не сомневается.