Санкт-Петербург, 14 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 1 октября военное министерство приступило к сокращению численного состава армии ввиду невозможности обеспечить ее довольствием. С 1 октября демобилизованы призывы 1895 и 1896 г.г.; кроме того, для тыловых частей разрешены отпуска продолжительностью 5—8 недель.

Революционные солдаты

Главнокомандующий Северным фронтом генерал Черемисов издал приказ, в котором требовал предания суду распространяющих слухи о намерении части солдат фронта после определенного срока бросить окопы и возвратиться домой.

С 1 октября введено в действие постановление Временного правительства об охране труда женщин и подростков, запрещающее ночные работы для них; но

«до окончания войны министру труда, по соглашению с министром промышленности и министром военным или морским, предоставляется разрешать ночную работу женщин и подростков в тех предприятиях или отраслях производства, в которых это отступление вызывается нуждами обороны».

Временным правительством опубликована «Грамота», в которой

«Временное правительство объявляет всем гражданам Финляндии, что оно признало за благо повелеть сейму собраться 1 ноября (19 октября)».

На заседании Солдатской секции ЦИК, пополненной членами совещания при военном министре и военной группы предпарламента, по вопросу о съезде Советов принята резолюция, указывающая на необходимость обратить все внимание на созыв Учредительного собрания и на невозможность отвлекать силы с фронта; но, ввиду того, что ряд крупных Советов, расходящихся с политикой ЦИК, настаивает на созыве съезда, «формально обязательном для ЦИК», решено запросить армейские комитеты об их отношении к съезду.

В газете «Голос солдата» (органе ВЦИК Советов) напечатана статья «Съезд Советов», направленная против созыва съезда.

2-й день съезда Советов Р. С. и К. Д. Московской области (открылся 30 сентября) посвящен прениям и принятию резолюций по заслушанным в первый день докладам о текущем моменте. Как и в первый день, когда победа в вопросе о конструировании президиума съезда на паритетных началах была достигнута благодаря объединению эсеров и меньшевиков, давшему 121 голос против 113 голосов за предложение большевиков о пропорциональном представительстве, так и во второй день резолюция эсеров по текущему моменту получила большинство голосов (159 против 132 при 20 воздержавшихся) при поддержке меньшевиков, голосовавших за нее, после того как предложенная последними резолюция собрала лишь 16 голосов против 311.

Выборы в Учредительное Собрание

Принятая резолюция, признавая единственным источником власти Учредительное собрание, высказывается против передачи власти Советам. Резолюция фракции большевиков (принята 28 сентября Московскими Советами Р. и С. Д.), требующая мобилизации всех сил Советов для грядущей борьбы под лозунгом: «Вся власть Советам», собрала 139 голосов против 147 при 25 воздержавшихся.

«Известия ЦИК» в статье «Власть и революционная демократия» пишут о вопросе о власти, что

«значительная часть демократии требует нового его решения на предстоящем 20 октября съезде Советов, считая съезд более правомочным источником власти, нежели бывшее недавно демократическое совещание».

Из поступивших в ЦИК 169 резолюций об отношении к власти 58 требуют однородного демократического правительства, 31 — перехода власти к Советам, 5 — власти пролетариата и беднейшего крестьянства и 1 — диктатуры пролетариата.

В связи с ожидавшимся в Одессе 1 октября, в праздник Покрова Богородицы, черносотенным погромом, к которому усиленно призывали распространявшиеся в последние дни погромные прокламации, ЦИК Румынского фронта и Одесского округа обратился к населению и Советам с призывом бороться с нарушителями революционного порядка, не останавливаясь перед применением вооруженной силы. Благодаря принятым мерам день прошел спокойно. Вечером оцеплено войсками и закрыто собрание «русской народно-государственной партии», где велась погромная агитация и обнаружена контрреволюционная литература.

В Петроградский Совет доставлены из Свеаборгской крепости монархисты — бывшая придворная фрейлина Вырубова, Бадмаев, Манасевич-Мануйлов и др., отпущенные по распоряжению Временного правительства за границу и задержанные Гельсингфорсским Советом. Арестованные переданы в распоряжение верховной следственной комиссии.

В Севастополе общее собрание матросов, солдат и рабочих постановило требовать от Исполкома ареста членов Севастопольского военно-морского суда, осудивших на смерть многих революционеров.

В Ростове-на-Дону состоялась мирная демонстрация солдат и рабочих под большевистскими лозунгами, организованная по постановлению общего собрания солдат гарнизона. Исполнительный Комитет Совета, состоявший из меньшевиков и эсеров, пытался сорвать демонстрацию, выпустив перед этим воззвание с призывом «воздержаться от неорганизованных выступлений, могущих вылиться в погром».

Общее собрание служащих в петроградских аптеках, ввиду саботажа предпринимателями коллективного договора (решение примирительной камеры министерства труда состоялось 12 сентября), постановило предъявить ультимативное требование и, в случае неудовлетворения, начать 3 октября общую забастовку всех аптечных служащих.

Аптека

Объявлена стачка судоходных служащих Северо-Двинского бассейна.

Союзом печатников в Москве ассигновано на поддержку бастующих кожевников 20 000 руб.

Резолюции с требованием перехода власти к Советам вынесены: общим собранием рабочих фабрики Котова в Москве, собранием в с. Песчаники, Подольской губернии, 691-м пехотным Стоходским полком. Ряд большевистских требований принят собранием Осеевского земства Московской губернии, общим собранием комитетов и представителей 61-го Сибирского стрелкового полка.

Резолюции с требованием немедленного мира вынесены: митингом солдат и рабочих в Ростове-на-Дону, собранием Осеевского земства, 691-м пехотным Стоходским полком, 61-м Сибирским стрелковым полком.

Организационным бюро по созыву Всероссийской конференции фабрично-заводских комитетов опубликовано в «Рабочем пути» извещение о созыве Всероссийской конференции на 15 октября в Петрограде, в Смольном институте:

«Рабочий класс не может оставаться слепым орудием в руках кучки капиталистов и стоять в стороне от колоссальной работы восстановления разрушенного хозяйства в интересах большинства населения страны, а потому должен всю свою энергию и инициативу направить на это дело. Сама жизнь вызвала необходимость вмешательства рабочих организаций в производство и распределение продуктов, и фабрично-заводские комитеты, как наиболее близко стоящие к производству, призваны играть видную роль в этом важнейшем деле. Фабрично-заводские комитеты, боевые организации, созданные рабочим классом для регулирования хозяйственной жизни, неизбежно вынуждены вплотную стать у этой работы, сплотить на ней все творческие силы рабочего класса и всего трудящегося большинства…

Положение страны — и экономическое, и политическое — все ухудшается, становится отчаянным. Лишь напряжением всех сил возможно бороться с угрозой гибели. Предстоящий Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов имеет (возможность) выполнить эту громадную работу, и задача революционных хозяйственно-производственных организаций — внести и свою долю в это общее дело».

Общее собрание Петроградского профессионального союза рабочих «Иглы» в резолюции по докладу о страховании критикует страховой закон Временного правительства как не охватывающий всех наемных рабочих, всех случаев утраты трудоспособности, падающий главной тяжестью на плечи самих же рабочих, не осуществляющий полного самоуправления застрахованных и т.д. Находя возможным использовать страховой закон лишь как этап в борьбе за полное социальное страхование, собрание полагает, что рабочий вопрос (а вместе с ним и полное социальное страхование) может быть разрешен только революционной властью, опирающейся на Советы. Протестуя против коалиции с буржуазными классами и осуждая «соглашательскую политику и измену интересам рабочих со стороны министров-«социалистов», собрание призывает при выборах в Учредительное собрание голосовать за кандидатов РСДРП (б), в числе других «неурезанных» лозунгов добивающейся полного социального страхования.

По данным министерства труда, в Петрограде на 1 октября было организовано в 34 профсоюзах 502 839 чел., из них в 14 крупных союзах— 432 086 чел. (86%) и в 18 мелких — 70 753 чел. (14%).

Выступление профсоюзов

Открывшийся в Москве областной съезд рабочих по обработке стекла и фарфора, представляющий 40 000 рабочих, принял по текущему моменту резолюцию, требующую «немедленного вмешательства государства в хозяйственную жизнь страны, осуществляемого путем планомерного регулирования и контроля над производством» при самом деятельном участии профессиональных союзов, которые, однако, как боевые организации, отнюдь «не могут брать на себя административно-хозяйственных функций в производстве». Отмечая неспособность коалиционного правительства вывести страну из разрухи и надвигающегося голода, съезд требует передачи власти Советам, немедленного вооружения всех рабочих для войны с контрреволюцией и созыва Учредительного собрания в назначенный срок, без всякого промедления.

1-я конференция рудничных комитетов Донецкого бассейна в Дебальцеве установила следующие причины падения добычи топлива:

«Хищническое ведение добычи, при котором не производятся работы, могущие обеспечить дальнейшую добычу; низкая заработная плата и полуголодное существование рабочих; недопустимое индифферентное отношение администрации рудников к исполнению своих служебных обязанностей и даже бегство администрации со своих постов и оставление рудников на произвол судьбы; игнорирование указаний и пожеланий рабочих организаций, направленных к поднятию добычи, и открытый поход буржуазии против пролетариата…

Рабочие Донецкого бассейна постановили добиваться всеми имеющимися в их распоряжении средствами: 1) немедленного установления минимума заработной платы и таксировки продуктов потребления в общегосударственном масштабе, 2) разрешения беспрепятственного ввоза в Донецкий бассейн продовольствия рабочими организациями, 3) издания решительных законов по проведению строжайшего контроля над промышленностью и предоставления рабочим организациям широких прав для проведения контроля на местах, 4) экстренного снабжения рудников и шахт всеми необходимыми материалами» и оборудованием.

Конференция категорически заявляет, что дальнейшее игнорирование указанных положений грозит полной приостановкой работ не только в Донецком бассейне, но и во всей промышленности, и полной остановкой транспорта».

Заседание общественных деятелей в Москве обсуждало вопрос о выборах в Учредительное собрание. Член Государственной думы Львов указал, что проводить выборы в настоящее время невозможно по техническим и политическим соображениям, ввиду анархии в стране. Кузьмин-Караваев добавил, что власть к УС не подготовлена, никаких законопроектов не выработано. Решено организовать в Москве при совещании общественных деятелей центральный орган для объединения на местах общественных групп, примыкающих к задачам совещания.

Центральная избирательная комиссия по выборам в Учредительное собрание при Петроградском Комитете партии большевиков опубликовала в газете «Рабочий путь» обращение «ко всем товарищам» с призывом помочь своими средствами и силами проведению выборной кампании.

На учредительной конференции Петроградской окружной (губернской) организации РСДРП (б) представлено 16 организаций с 8400 членами. В резолюции, принятой конференцией по докладу Каменева о текущем моменте, коалиционному правительству, охраняемому от ответственности перед революционными организациями подтасованным предпарламентом, противопоставляются Советы. Программа этой резолюции (немедленная передача помещичьих земель в ведение земельных комитетов, осуществление рабочего контроля над промышленностью в общегосударственном масштабе, немедленное предложение всем воюющим народам мира без аннексий и контрибуций на основе права наций на самоопределение) выполнима лишь при передаче власти в руки Советов. Этот вопрос должен решить созываемый на 20 октября Всероссийский съезд Советов.

Неизвестный художник. Созыв Учредительного собрания

Конференцией принят ряд мер для успешного проведения избирательной кампании в Учредительное собрание — создание специальных комиссий при каждой организации, созыв совещаний по уездам для выработки детального плана, создание избирательного фонда при каждой организации.

Лениным написана брошюра: «Удержат ли большевики государственную власть?»:

«Будем обсуждать чисто деловым образом конкретные обстоятельства, делающие неблагоприятными тот или иной отдельный момент, но не дадим ни на минуту запугать себя дикими воплями буржуазии и не забудем, что вопрос о взятии всей власти большевиками становится поистине злободневным. Теперь неизмеримо большая опасность грозит нашей партии в том случае, если мы забудем это, чем в том случае, если мы признаем взятие власти «преждевременным». «Преждевременного» в этом отношении быть теперь не может: за это говорят из миллиона шансов все, кроме разве одного-двух…

По вопросу о коалиции с буржуазией и по вопросу о передаче немедленно помещичьей земли крестьянским комитетам большевики имеют уже сейчас большинство в Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, большинство народа, большинство мелкой буржуазии. «Рабочий путь» № 19, от 24 сентября, приводит из № 25 органа эсеров «Знамя труда» сведения о состоявшемся 18 сентября в Питере совещании местных Советов крестьянских депутатов. На этом совещании за неограниченную коалицию высказались исполнительные комитеты четырех крестьянских Советов (Костромской, Московской, Самарской и Таврической губерний). За коалицию без кадетов высказались исполнительные комитеты трех губерний и двух армий (Владимирской, Рязанской и Черноморской губ.). Против коалиции высказались исполнительные комитеты двадцати трех губерний и четырех армий…

Национальный и аграрный вопросы — это коренные вопросы дня мелкобуржуазных масс населения России в настоящее время. Это неоспоримо. И по обоим вопросам пролетариат «не изолирован» на редкость. Он имеет за собой большинство народа…

Довод третий: пролетариат «не сможет технически овладеть государственным аппаратом». Это, пожалуй, самый обычный, наиболее ходкий довод… Маркс учил, на основании опыта Парижской коммуны, что пролетариат не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить ее в ход для своих целей, что пролетариат должен разбить эту машину и заменить ее новой (об этом подробнее я говорю в брошюре, первый выпуск которой закончен и выходит скоро в свет под заглавием: «Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции»). Эта новая государственная машина была создана Парижской коммуной, и того же типа «государственным аппаратом» являются русские Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На это обстоятельство я указывал много раз, начиная с 4 апреля 1917 года, об этом говорится в резолюциях большевистских конференций, а равно в большевистской литературе…