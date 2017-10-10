Киев, 10 октября, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заснул во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой, это произошло во время выступления Петра Порошенко. Видеозапись опубликована в Twitter Sputnik-Турция.

Цитата из видео Медведев уснул на Олимпиаде 2014 (Юлия Соколова) Дмитрий Медведев

В минутном ролике видно, что несколько раз Эрдоган зевает, пока говорит Порошенко, а затем закрывает глаза и засыпает. Заметив произошедшее, президент Украины будит его — стучит рукой по столу. Отметим, что говорил Порошенко более 40 минут.

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Переговоры Эрдогана и Порошенко проходили 9 октября в Киеве. В ходе встречи президент Турции вновь заявил о том, что Анкара намерена поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность — включая Крым, и «политическую консолидацию».

Кроме того, в ходе визита стороны подписали ряд документов, в том числе план действий по развитию двусторонних отношений на 2017−2019 годы.

«Спящие политики» часто становятся предметом юмора в соцсетях. Так, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в 2011 году заснул, причем не опуская головы, во время военного парада в Риме.

Bandhige.com Сильвио Берлускони

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заснул на сессии совета безопасности ООН в апреле 2008 года, вольготно раскинувшись в кресле. И рядом не нашлось никого, кто постучал бы по столу и разбудил.

Bandhige.com Гордон Браун

В феврале 2013 года «тихий час» на заседании бюджетного комитета устроил премьер-министр Японии Шинзо Абе и министр финансов Японии Таро Асо. Их можно понять, цифры, деньги — это скучно.

Mlbpark.donga.com Синдзо Абэ

Не отстают и российские политики. В 2013 минут на совещании о создании условий для занятий спортом инвалидов в Тульской области заснул министр труда бывший тогда министром образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.

Публикация на сайте pressa.tv. скриншот Дмитрий Ливанов

Но, безусловно, главный «спящим» героем российских соцсетей стал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заснувший на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Наряду с нераскрывшимся пятым олимпийским кольцом, спящий глава правительства стал, пожалуй, главным событием церемонии.

Цитата из видео Медведев уснул на Олимпиаде 2014 (Юлия Соколова) Дмитрий Медведев

По крайней мере, в интернете, где тут же пользователи придумали десятки «мемов» и демотиваторов. С тех пор при каждом удобном случае, даже когда Медведев просто моргал при съемке, пользователи вспоминают церемонию открытия Игр.