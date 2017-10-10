Москва, 10 октября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Регионы станут основой индустриального развития России, убеждены эксперты. Об этом 10 октября заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, выступая в рамках общественной экспертизы проекта федерального закона № 274 618−7 «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

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«Сейчас идёт смена губернаторов, — отметил он. — Очевидно, что у президента есть определённая концепция — он расставляет новые кадры. Линия очевидна. Он усиливает региональную команду. Только через это может идти развитие. В Москве индустрии почти нет. Именно регионы станут основой регионального развития».

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В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Борис Алешин констатировал, что на сегодняшний день имеет место огосударствление многих институтов и процессов и отсутствует острая конкуренция между предпринимателями. По его словам, это создаёт напряжённые отношения между лоббистами разных отраслей и федеральной системой. Кроме того, присутствует очень сильная централизация власти. Эту и ряд других обозначенных им проблем, в частности проблему повышения производительности труда, по его мнению, решить можно исключительно с помощью высоких технологий.

Напомним, что внесенный правительством в Госдуму проект федерального бюджета предполагает переход от стабилизации к перспективе роста за счёт бюджетного правила, которое призвано снизить зависимость российской экономики от цен на нефть, и фискальной нейтральности. Согласно названному правилу, доходы, полученные от продажи энергоносителей при цене нефти выше установленной планки, направятся в резерв, а не на покрытие расходов. Сообщается, что такая практика уже к 2019 году обеспечит выход на бездефицитный бюджет на первичном уровне в обстановке постоянных цен на нефть марки Urals на уровне 40 долларов за баррель.