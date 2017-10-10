Нижний Новгород, 10 октября, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Личности погибших при пожаре на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области можно будет опознать только после проведения анализа ДНК. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кстовского района, на территории которого находится НПЗ.

Vk.com, группа «Нижний Новгород» Пожар на нижегородском НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

«Тела всех четверых погибших найдены. Просто так опознать их не представляется возможным. Поэтому было приято решение о проведение экспертизы ДНК. Родственники погибших уже дали согласие на ее проведение», — сообщили в администрации.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» начался днем 5 октября 2017 года. При проведении подготовительных ремонтных работ на одном из топливных резервуаров произошло возгорание с последующим хлопком.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ответственность за пожар возлагают на подрядную организацию, проводившую работы — ООО «Комплексмонтаж».

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По факту пожара возбуждено уголовное дело по по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Врио губернатора Глеб Никитин поручил оказать помощь всем пострадавшим при пожаре на НПЗ. Он также пообещал, что в обязательно порядке будет проведено расследование причин пожара с привлечением специалистов технадзора и инспекции по труду.

По мнению юристов, пострадавшие в результате пожара на нижегородском НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» должны получить компенсационные выплаты как от страховой компании, так и от предприятия. Им положены все виды выплат, связанные с несчастными случаями на производстве.

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