Ереван, 10 октября, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Понижательный тренд с 2013 по 2015 год в динамике накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) стран СНГ сменился значимым ростом. Согласно последним данным, за 2016 год объем накопленных взаимных ПИИ стран СНГ и Грузии после трех лет падения увеличился на 7.9% — до $45.1 млрд, сообщает Евразийский банк развития.

ЕАБР

Россия начала привлекать повышенные объемы инвестиций от соседей: накопленный объем ПИИ увеличился на 61.1% — до $6.1 млрд. Выше показатель был только в 2010—2012 годах. Тем не менее, по импорту ПИИ из постсоветских стран Россия уступает Беларуси и Казахстану.

Российская четверка инвесторов-лидеров — «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «ВымпелКом» и «МТС». На начало 2017 года на них пришлось $19.5 млрд накопленных ПИИ. Это более 43% всех накопленных взаимных прямых капиталовложений в СНГ (или 56% от всех российских ПИИ на постсоветском пространстве). На первую десятку крупнейших инвесторов в СНГ, где представлены уже не только российские, но и белорусские, азербайджанские и казахстанские компании, приходится 59% накопленных взаимных ПИИ стран СНГ и Грузии. Из самых заметных изменений 2016 года — появление в списке лидеров белорусской «Юрас Ойл». В то же время группа ВТБ покинула группу лидеров из-за обесценения украинских активов.

В структуре взаимных капиталовложений стран СНГ доминирует традиционный сектор специализации России — топливный комплекс (на начало 2017 года его доля составила 40%). С большим отрывом за ним следуют телеком (9.8%), цветная металлургия (7.2%), инфраструктурные сети (6.4%). По сравнению с концом 2008 года удельный вес топливного комплекса вырос на 10.1 процентного пункта, тогда как доля телекома сократилась ровно на столько же. В первом случае причина — постоянное развитие нефтегазовых проектов; во втором же случае произошло насыщение рынка мобильной телефонной связи — инвестиции идут в основном в удержание клиентов.

Наряду с Россией Азербайджан является одной из двух стран — нетто-экспортеров прямых капиталовложений в СНГ и Грузию. Азербайджанские ПИИ в постсоветские страны характеризуются непрерывным ростом, превысив в 2016 году $2.4 млрд (+19.4% к уровню 2015 года). Несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, Азербайджан по-прежнему готов вкладывать свой капитал в регион, прежде всего в транспортные проекты. При этом расширяется география азербайджанских ПИИ на постсоветском пространстве — они зафиксированы уже в пяти государствах (Грузии, России, Украине, Казахстане, Беларуси).

Украина утратила позиции ведущего получателя ПИИ стран СНГ. Если в 2013 году на Украину приходилось $17.0 млрд, или 31.2%, то к концу 2016 года неуклонное падение показателя привело к снижению уровня до $5.6 млрд, или 12.4%. Не исключено, что в 2017 году впереди Украины будет не только тройка стран — основательниц ЕАЭС, но и Узбекистан, где по итогам 2016 года показатель достиг $5.4 млрд. По сравнению с 2013 годом в части экспорта ПИИ в страны СНГ и Грузию Украина сместилась с третьего места на пятое.

«Дальнейшая динамика взаимных ПИИ в СНГ будет определяться инвестиционной активностью внутри Евразийского союза и, прежде всего, Россией, — говорит директор Центра интеграционных исследований Евгений Винокуров. — Когда взаимные инвестиции падали в 2013−15-м годах, в ЕАЭС они падали заметно медленнее. Когда инвестиции пошли в рост в 2016 году, в ЕАЭС они росли вдвое быстрее (16% против 8%)».