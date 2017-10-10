* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Москва, 10 октября, 2017, 11:43 — ИА Регнум. В Общественную палату РФ за время работы горячей линии по противодействию вербовщикам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступило более 180 обращений из 42 регионов, сообщили в ОП РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

Как заявила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и традиционных ценностей Елена Сутормина, на горячую линию поступают сообщения о пропаже людей, о попытках вербовки близких, о пропаганде экстремизма в интернете.

«Мы оказываем консультативную и психологическую помощь пострадавшим, тесно взаимодействуем с ФСБ, МВД и их региональными управлениями. Привлекаем внимание федеральных СМИ к этой проблеме», — сказала Сутормина.

По данным силовых структур РФ, в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюют около 4 тысяч граждан России», подчеркнула член ОП РФ.

Судя по обращениям в Общественную палату РФ, угроза ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) актуальна не только для регионов России с преимущественно мусульманским населением.

По ее словам, жертвами вербовки чаще становятся молодые люди. Количество завербованных мужчин и женщин примерно одинаковое.

В ОП РФ предлагают разработать совместно с Антитеррористическим центром СНГ новые методические рекомендации по противодействию вовлечению молодежи в террористические и экстремистские организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата РФ открыла горячую линию по противодействию вербовщикам террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории России 1 августа 2015 года. Граждане могут обратиться за помощью по бесплатному номеру телефона 8−800−700−8-800 (пн-чт с 09:00 до 18:00, пт — с 09:00 до 17:00 мск).

Напомним, в 2016 году при Общественной палате РФ был создан Координационный совет по противодействию терроризму.

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