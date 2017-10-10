Симферополь, 10 октября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший о поддержке суверенитета Украины и отказе признавать Крым частью России, попросту подыграл своему украинскому коллеге Петру Порошенко. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов, передает 10 октября RT.

cnnturk.com Реджеп Эрдоган

По словам Мурадова, слова турецкого лидера никак не могут в принципе повлиять на обстановку в России и в Крыму. Вероятно, такого рода заявление было востребовано со стороны Порошенко, а Эрдоган просто удовлетворил его ожидание.

Зампред крымского правительства отметил, что Эрдогану не свойственно говорить об «аннексии» Крыма и поддержке Украины во время других поездок и мероприятий.

«Просто здесь нужно было удержать на плаву хоть какой-то приличный уровень отношений между Украиной и Турцией. Хотя и эти отношения осложняются и перспектива их развития заметно ухудшается», — добавил он.

Мурадов охарактеризовал главу Турецкой Республики как гибкого политика, который, когда необходимо, успешно меняет свою позицию. Кроме того, все больше крымских татар, проживающих в Турции, высказываются в поддержку итогов крымского референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вхождение Крыма в состав РФ «незаконной аннексией» и заявил, что Анкара никогда не признавала и не признает его. Он также добавил, что выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины и рассчитывает, что конфликт в Донбассе скоро завершится.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума, который состоялся в регионе 16 марта 2014 года. Более 96% участников плебисцита высказались за воссоединение региона с Российской Федерацией.

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