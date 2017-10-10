Ярославль, 10 октября, 2017, 11:37 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля назвали «полной ерундой» информацию о том, что на параде дорожной уборочной техники номера других регионов перекручивались на ярославские, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Камиль Бикмурзин Парад дорожной техники

Напомним, 6 октября на Советской площади в Ярославле прошел смотр коммунальной техники, приуроченный к завершению подготовки к осенне-зимнему периоду 2017 — 2018 годов.

Всего к зданию правительства области было выведено 250 единиц техники: мобильные подъемники, различные погрузчики, грейдеры, мотобуксировщики, пескоразбрасыватели, комбинированные дорожные машины, тракторы, автомобили аварийных бригад, краноманипуляторные установки, каналопромывочные машины, экскаваторы.

Как сообщили в официальном пресс-релизе, шире всего на смотре было представлено ярославское городское спецавтохозяйство. Предприятие вывело на площадь 148 единиц техники. Между тем очевидцы из группы в Facebook «Дороги Ярославля» заметили, что технику «Автодора» и «Автотранса» просто «замаскировали» под САХовскую с помощью наклеек.

«Я искренне надеюсь, что уборка города в зимний период этого года будет лучше, чем в предыдущие. Разъясните, пожалуйста, юридические формальности: контракт заключён с костромским подрядчиком. На параде практически вся присутствующая техника обклеена наклейками «Спецавтохозяйства», хотя фактически техники Автодора и Автотранса больше САХовской. Кто и какие районы города из подрядчиков будет убирать? Можно ли будет онлайн на Глонас жителям видеть, сколько фактически техники вышло на городские улицы? Ведь не секрет, что Автодор и Автотранс убирают ещё и областные дороги и нет никаких гарантий что парадная техника будет убирать чисто городские улицы» — спрашивает участник группы «Дороги Ярославля» Камиль Бикмурзин и приводит фото.

Между тем злые языки в телеграмм-каналах и вовсе утверждают, что «часть техники на парад пригнали из соседних регионов, и бедные работники САХа все утро перекручивали номера со своих легковых машин и ставили их на спецтехнику, чтобы везде был родной 76-й регион».

В мэрии Ярославля эту информацию назвали «полной ерундой». Что же касается того, кто на самом деле будет убирать дороги Ярославля в зимний период, то тут ситуация интересная. Как сообщали неделю назад ИА REGNUM в мэрии, «предстоящей зимой ответственность за уборку всех районов Ярославля будет нести муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство».

Между тем в правительстве региона генподрядчиком по уборке Ярославля назвали Костромское ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17». С ним заключены муниципальные контракты на уборку города общей стоимостью 477 миллионов рублей.

«Это действительно так, МУП «Спецавтохозяйство» выступает в качестве субподрядчика. Но реально отвечать за уборку города будет именно МУП «САХ». То есть де-юре у нас ДЭП №17, а де-факто — МУП САХ. Он реально будет убирать город. Поэтому все наклейки на машинах были саховские» — пояснили в мэрии Ярославля.

Что касается техника «Автодора» с наклейками САХа — то это уже, что называется, «тройной субподряд». Они будут работать на договорах субподряда с субподрядчиком — МУП «Спецавтохозяйство». Вот такая сложная схема. Насколько эффективно она проявит себя в жизни — покажет первый снегопад.