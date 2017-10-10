Иваново, 10 октября, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Павел Коньков ушел в отставку с поста губернатора Ивановской области, об этом стало известно сегодня, 10 октября.

kremlin.ru Владимир Путин и Павел Коньков

Павел Коньков был избран на пост губернатора Ивановской области в сентябре 2014 года, хотя фактически работал на посту с октября 2013-го — с приставкой «врио». Он был назначен исполняющим обязанности главы региона после ухода Михаила Меня на повышение — в Минстрой РФ.

Спустя год Коньков успешно прошел через процедуру прямых губернаторских выборов — при явке в 36,85% он набрал 80,3% голосов. Ни один из его конкурентов — первый секретарь Ивановского обкома КПРФ Николай Зимин, кандидат от «Патриотов России» Сергей Вальцев, Александр Петелин от «Справедливой России» и Сергей Сироткин от ЛДПР — не смог набрать более 8% голосов.

Срок полномочий Павла Конькова на посту губернатора истекал в сентябре 2019 года, однако слухи о том, что он может уйти в отставку досрочно, регулярно появлялись в последние месяцы. Причинами этому стали, прежде всего, коррупционные скандалы в регионе, в том числе — в правительстве области. Так, в феврале 2016 года под следствие попал бывший глава Иванова, а на тот момент вице-спикер Ивановской областной думы Вячеслав Сверчков — по подозрению в получении взятки в 12 млн рублей. В мае правоохранительные органы задержали еще одного крупного чиновника, первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Куликова: по версии следствия, он получил 5 млн рублей от Сверчкова. Еще раньше, в августе 2015 года, под следствием оказался первый зампредседателя правительства региона Андрей Кабанов. Летом этого года подозреваемой по делу о злоупотреблении полномочиями стала другой вице-губернатор и директор департамента здравоохранения Светлана Романчук.

Читайте по теме: Тяжелый год ивановского губернатора: с обязанностями пока справляется

Отметим, что 25 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в администрации президента сообщила о возможных отставках губернаторов ряда регионов уже на этой неделе. В числе регионов, где может смениться власть, называлась и Ивановская область.

В правительстве региона ИА REGNUM на просьбу прокомментировать эту информацию, заявили, что слухи не комментируют, а сам глава региона работает по запланированному графику.

По теме: Слухи об отставке: ивановский губернатор работает в плановом режиме

Между тем 28 сентября сообщения о возможной отставке Павла Конькова с поста губернатора вновь появились в прессе — тогда в числе кандидатов на пост главы региона назывался, в частности, заместитель главы Минстроя РФ Михаила Меня (бывшего губернатора Ивановской области) Андрей Чибис.