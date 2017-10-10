Великий Новгород, 10 октября, 2017, 11:16 — ИА Регнум. В Великом Новгороде суд продлил срок содержания под стражей помощнику и водителю бывшего сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого — 38-летний житель Санкт-Петербурга обвиняется в посредничестве во взятке на сумму 15 млн рублей, которые, по версии следствия, предназначались для передачи сенатору. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Новгородской области, Новгородский районный суд 9 октября продлил срок содержания под стражей для обвиняемого до 30 ноября 2017 года. Сам Кривицкий 3 марта арестован заочно и сейчас находится в международном розыске.

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По версии следствия, деньги в сумме 15 млн рублей, которые обвиняемый получил летом 2012 года «от жителей региона», предназначались для передачи сенатору за общее покровительство бывшего вице-губернатора Арнольда Шалмуева и бывшего начальника ГОКУ «Новгородавтодор» Николая Закалдаева в сфере дорожного хозяйства. Напомним, что и Шалмуев, и Закалдаев в 2013 году стали фигурантами громкого «дорожного» дела и были приговорены к реальным срокам лишения свободы.

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В прокуратуре отметили, что в настоящее время обвиняемый в посредничестве во взятке бывшему сенатору заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января 2017 года в отношении бывшего сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки — по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Обвинение Кривицкому не предъявлено, поскольку его местонахождение не установлено. 28 февраля 2017 года он был объявлен в федеральный, а 1 марта 2017 года — в международный розыск.