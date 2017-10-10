Москва, 10 октября, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым был аннексирован Россией, не приведут к серьёзным последствиям для российско-турецких отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Это в значительной степени риторика. Никаких последствий для наших отношений не будет — Россия в большей степени нужна Эрдогану, чем Эрдоган России, и он уже это понял», — заявил Емельянов.

«Другое дело, что президент Турции по-прежнему балансирует между Россией и Западом. Во-первых, он делает определённые реверансы в сторону, например, Запада и Порошенко. А во-вторых, пытается выдерживать некий баланс в отношениях с Россией, показать, что он не полностью на нас «запал», — указал депутат.

Емельянов полагает, что Эрдоган очень опасается разорвать окончательно отношения с Западом, со стороны которого на турецкого президента оказывается серьёзное давление. Между тем дорожить мнением Запада турецкому президенту уже поздно.

«В значительной степени это иллюзии. Запад давно уже поставил на Эрдогане крест и будет предпринимать попытки по его смещению. Поэтому заигрывание с Порошенко мало что ему даст», — считает зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.

В этом смысле турецкому президенту не только не следовало говорить слова об «аннексии Крыма» — ошибкой стал уже сам по себе визит на Украину, полагает Емельянов.

«Собственно, он делает такую же ошибку, какую делал до этого, когда в угоду Западу ввязался в войну в Сирии, надеясь на то, что его простят и приблизят. История с бизнесами, соглашением, которое тоже в ущерб Турции было заключено… Он никак не может избавиться от иллюзий. На Западе на нём поставили крест, и никак свои грехи перед Западом он не замолит», — заключил Емельянов.

9 октября в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал воссоединение Крыма с Россией «незаконной аннексией» и отметил, что Анкара никогда не признает ее. В связи с этим заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов отметил, что турецкий лидер, говоря об «аннексии» Крыма, просто подыгрывал президенту Украины Петру Порошенко и всерьёз на слова Эрдогана реагировать не стоит.