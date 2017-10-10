Москва, 10 октября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Банк России намерен препятствовать работе интернет-сайтов, предлагающих гражданам приобрести криптовалюту. Об этом заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов на форуме по производным финансовым инструментам, сообщает 10 октября портал «Банки.ру».

freeGraphicToday Биткоин

"Это инструмент, не позволяющий Центробанку обеспечить правовую защиту инвесторам. Их использование несет повышенный риск», — пояснил он.

Вместе с тем криптовалюты вызывают к себе все больший интерес, о чем свидетельствует растущее число «сигналов от бизнеса», добавил Швецов. С помощью криптовалют извлекается краткосрочная прибыль, при этом биткоин обладает признаками финансовой пирамиды.

«Мы рассматриваем это как стремление тех игроков, у которых есть длинные позиции и накопились на счетах большие объемы, избавиться от этого инструмента. Биткоин имеет признаки пирамиды», — заключил запред ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не считает целесообразным легализацию криптовалют на российских биржах. Центробанк выступает против использования криптовалют в качестве платежного средства, но расценивает технологии блокчейна как перспективные. По словам Набиуллиной, в настоящее время рассматривается вопрос о создании на базе технологии блокчейна национальной цифровой валюты.

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