Москва, 10 октября, 2017, 10:59 — ИА Регнум. В Москве на 83-м году жизни скончался известный телецелитель, называвший себя экстрасенсом Аллан Чумак. Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Скриншот страницы Youtube.com пользователя TV35region Алан Чумак

О причинах смерти Гордон не сообщил. «Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать», — написал журналист.

Аллан Владимирович Чумак родился в Москве 26 мая 1935 года. Он окончил факультет журналистики МГУ и Государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), работал на телевидении сначала спортивным комментатором, а затем — редактором в главной редакции телеинформации Академии педагогических наук СССР.

Свои «способности» он якобы открыл в себе, когда готовил цикл статей, разоблачающих шарлатанов-целителей. С 1983 года он работал в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР.

С началом перестройки Чумак наряду с Анатолием Кашпировским стал одним из самых известных в СССР, а затем в России «целителей»: его телесеансы, «заряжающие» банки с водой и различными мазями и кремами, смотрели миллионы людей.

В 2000 году Чумак пытался попасть в Госдуму от Самарской области, однако проиграл — за него проголосовали чуть более 3% избирателей. После приказа Минздрава РФ, ограничивающего «нетрадиционные методы лечения», деятельность Чумака на территории России была приостановлена.

О том, как открылся «дар» Чумак рассказывал много, но, к сожалению, версии расходятся. Так, в 2016 году в серии фильмов «Исповедь экстрасенса», в котором первая часть была посвящена жизни и работе Аллана Чумака, он заявил, что способности открылись у него не во время подготовки статей, а после пережитого в детстве стресса.

В радиоэфире зимой 2009 года он заявлял, что особым способностям его обучали голоса, говорившие в голове. Они якобы «работали дикторами посменно», а ему нужно было лишь вести «конспект лекций».

Чумак является автором книг «Тем, кто верит в чудо», «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких» и «Исцеляющая сила внутри вас».

«Целитель», ставший одним из первопроходцев лженауки на перестроечной волне, неоднократно критиковался учеными. Так, председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, академик Эдуард Кругляков назвал «эффект Чумака» лженаучным. По его словам, ни одного реального случая исцеления тяжело больных людей зафиксировано не было.

Более того: сколько погибло людей в результате веры в «заряженную воду» и отказа от терапии, сложно оценить. Люди просто запускали болезнь, полагаясь на чудодейственные возможности таких целителей, как Чумак, Кашпировский и многие им подобные.

Чумак же в ответ говорил, что у него якобы дар Божий.

«Я крещеный человек, мне посредников не надо. Я ощущаю Господа в себе — кто мне нужен в советчики?», — заявил «целитель» в интервью порталу «Сегодня» в октябре 2010 года.

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