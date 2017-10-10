Ярославль, 10 октября, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Собственник левой части Речного вокзала, где раньше располагался кинотеатр «Парус», заявил о завершении конкурса на новый дизайн здания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект-победитель

Напомним, ООО «Байтек Машинери», которое занимается продажами навесного оборудования дорожно-коммунального и сельхознаправления, приняло решение поменять внешний вид Речного вокзала и объявило конкурс дизайн-проектов. В нем приняло участие 38 работ, 12 из них конкурсная комиссия допустила к финальной части. Первое место решили не присуждать, а второе занял проект Виктории Стекленевой и Марии Почкиной. Виктория закончила в прошлом году Тюменский государственный архитектурно-строительный университет.

«При проектировании был проведен колористический анализ застройки Ярославля, выявлен цвет, подчеркивающий особый характер города — цвет патинированной меди, использованный как основной цвет фасадов. При дальнейшем анализе архитектоники фасадов было решено подчеркнуть ритмику вертикальных направлений насыщенным черным металлом, а массивный нависающий объем входных групп визуально «облегчить» и решить их в белом цвете с использованием перфорации, которая выполняет как декоративную функцию, так и функцию подсветки в ночное время» — отмечают авторы проекта.

Для перфорации были выбраны и стилизованы изразцы с церкви Ильи Пророка в Ярославле, как образец местного декоративного искусства, органично влившийся в современную архитектуру обновленных фасадов. Виктория и Мария хотели украсить вокзал светильниками в виде шаров, а на крыше сделать поле для мини-гольфа.

«Нас не удовлетворили представленные проекты, поэтому мы решили первое место не присуждать. Проект-победитель не будет воплощен в жизнь. В следующем году мы сами разработаем новый дизайн», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционных проектов ООО «Байтек Машинери» Алексей Гаврилов.

Градозащитники опасаются, что самодеятельный дизайн «своей» половины Речного вокзала нарушит единство стиля и Ярославль потеряет одно из лучших произведений советской архитектуры.

Речной вокзал города Ярославля строился целых 8 лет и он был введен в эксплуатацию в 1976 году. Над созданием вокзала трудился целый коллектив архитекторов во главе с Тимофеем Садовским. За его архитектурное своеобразие коллектив был удостоен Государственной премии РСФСР. Речной вокзал представляет собой комплекс невысоких зданий. Они специально были сделаны невысокими, чтобы архитектура здания не доминировала над общим городским пейзажем. Устремляется в небо только часовая башня, выполненная в форме шпиля, обвитого винтовой лестницей. Здание речного вокзала стало визитной карточкой Ярославля.